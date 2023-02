Le @RCLens ne tremble pas et se qualifie à l'issue de la séance de tirs au but ! ✅



Les Sang et Or affronteront le tenant du titre @FCNantes en 𝟭/𝟰 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 🙌#FCLRCL | #CoupeDeFrance pic.twitter.com/9C2V7C298g