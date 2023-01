Con información de EFE

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, confirmó que no piensa hacer muchas rotaciones ante el Pays de Cassel en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia.

"No hay razón, a estas alturas de la temporada en que los partidos y las semanas son muy livianas, para no jugar un equipo fuerte. Como quiero que los jugadores ganen comprensión, ritmo e intensidad no hay razón, y sería incluso estúpido, para rotar un gran número de jugadores".

🆗📄 Los convocados para el duelo ante US Pays de Castel. 🔴🔵



🏆 #USPCPSG I #CoupeDeFrance pic.twitter.com/eXms7omI9z — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) January 22, 2023

"Tendremos un equipo muy, muy competitivo y estará cerca de un equipo que seleccionaríamos para un equipo de liga", añadió.

En lo que se refiere precisamente a quiénes estarán en dicho encuentro, el argentino Leo Messi se ha quedado fuera de la lista de convocados por Galtier.



Mientras que Messi descansará, sí que están en la citación las otras dos grandes estrellas del cuadro parisino, Kylian Mbappé y el brasileño Neymar Jr, así como los españoles Sergio Ramos, Juan Bernat, Fabián Ruiz, Sergio Rico y Carlos Soler, y el meta costarricense Keylor Navas.