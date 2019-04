PSG recibe al Nantes en semis de la Coupe de France

PSG | Conferencia de Prensa

A la víspera de la semifinal de la Coupe de France ante Nantes, este miércoles 3 de abril a las 21h (2:45PM ET por beIN SPORTS CONNECT 8) en el Parc des Princes, el entrenador del Paris Saint-Germain habló en la conferencia de prensa.

SOBRE EL GRUPO

"Neymar, Edinson Cavani, Thomas Meunier y Di María, no estarán disponibles para este partido. Podrían estar Draxler y Dani Alves, que van a tratar de entrenarse este martes. Se entrenaron el lunes, pero veremos para las sesiones de hoy y la mañana de mañana".

LA PREPARACIÓN

"El partido es diferente porque es decisivo, pero lo hemos preparado de la misma manera que los otros partidos. Cada preparación debe ser muy seria. Los jugadores están listos para jugar contra el rival, siempre. Sé que el Nantes dará todo para ganar, es un equipo muy agresivo. Será muy necesario que nos defendamos bien y que estemos atentos. Es una semifinal, queremos ganarla y por ello, espero un partido muy cerrado e intenso".

SEMANA DECISIVA

"Esta semana es posible que ganemos la semifinal y el título. No pensamos en la final ni en la copa. Debemos de pensar en el partido de mañana. Mantenernos concentrados e este partido es nuestro reto. Debemos estar muy atentos. Nos hacen falta muchos jugadores y los jugadores presentes deben jugar todos juntos, y con toda la concentración".

KYLIAN MBAPPÉ

"Es un jugador extraordinario. Ya sea que juegue solo como nueve o en otras posiciones, es el mismo delantero. Su mentalidad es enorme, siempre quiere anotar. ¡Es como un tiburón! Cuando el tiburón huele sangre, se lanza sobre su presa. Cuando Kylian siente un gol, una situación, ahí está. Ya sea en el entrenamiento o en el partido. Es su calidad. Siempre está listo para marcar. Marcar una y otra vez es su objetivo, es excepcional".

MANEJO DE LAS EMOCIONES

"Todos los jugadores tienen sus emociones. Vienen de diferentes países, crecieron en diferentes ambientes de acuerdo a su entorno, sus experiencias, su cultura. Hoy están todos juntos en el vestidor. No podemos olvidar que son seres humanos, no solo jugadores profesionales. Si a alguien le gusta tomar riesgos, quizá no sea el mejor defensa y viceversa. Si alguno es más prudente, será más apto para jugar de mediocampista. Hay que encontrar la mejor posición para un jugador, según su carácter. Si es necesario cambiar un jugador de posición, lo hacemos. Si no, no tiene caso. Es mi meta analizar a mis jugadores y ver como los hago crecer. Como entrenador, es un reto todos los días".

