Las selecciones de Venezuela y Perú inician este sábado su participación en la Copa América de Brasil con un duelo marcado por las emociones y sensaciones contrarias que viven los dos equipos a raíz de sus últimos resultados.



La Vinotinto llega al torneo continental con una confianza rebosante, impulsada por la goleada por 0-3 obtenida en un amistoso ante Estados Unidos el domingo, mientras que la Blanquirroja afronta el campeonato retraída y muy dubitativa al haber perdido ante Colombia el mismo día y por el mismo resultado.



Entre las claves del encuentro estará la capacidad que exhiba Perú para encontrarse a sí misma, volver al nivel que tenía hace ahora un año y hacer valer la experiencia adquirida en grandes torneos como el Mundial de Rusia 2018.



Los dos equipos tienen muy presente que ganar este partido determinará en gran medida las posibilidades de ambos equipos de pasar a los cuartos de final, ya que en las jornadas siguientes deberán medirse con Bolivia y Brasil, los otros rivales del Grupo A.

Al mando del profesor Ricardo Gareca y su comando técnico, nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 intensifica su preparación en el campo del complejo deportivo del @SCInternacional. ⚽#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/9bXTHDJZEQ — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) June 14, 2019





En la concentración venezolana tienen el pálpito de que este año puede ser el definitivo para que la Vinotinto cumpla su mejor campaña en la Copa América.



Quizás para quitarse la presión, el atacante peruano Edison Flores alabó la progresión de la selección dirigida por Rafael Dudamel. "Está en un crecimiento abismal", advirtió 'el Orejas'.



Dudamel ha señalado que lo más importante para Venezuela es clasificar para el Mundial, dándole un valor menor a la Copa América, aunque prometió que la jugarán "con mucha ilusión".



El partido, que se disputará en el estadio Arena do Grêmio, de Porto Alegre, tendrá también un enfrentamiento particular entre el venezolano Salomón Rondón y el peruano Paolo Guerrero, los dos máximos goleadores en la historia de sus respectivas selecciones.



Rondón, de 29 años, sumó 24 goles en 73 partidos con la Vinotinto gracias a su doblete conseguido el domingo ante Estados Unidos, mientras que Guerrero, de 35 años, ostenta el mismo récord en la Blanquirroja desde hace tres años y lo ha aumentado hasta alcanzar los 35 tantos en 95 encuentros.





Los dos delanteros serán titulares indiscutibles en las alineaciones de ambos equipos, que en el caso de Venezuela conservará el bloque que jugó el último partido a excepción del posible ingreso del central Yordan Osorio y del lateral izquierdo Roberto Rosales.



No estarán en principio Rolf Feltscher, que no se ejercitó esta semana al mismo ritmo que sus compañeros por unas molestias físicas, ni Yeferson Soteldo, que solo pudo incorporarse para el último entrenamiento.



En Perú el gran dilema que tiene el seleccionador Ricardo Gareca es escoger a quién ocupará el extremo derecho, pues habitualmente se decanta por el habilidoso André Carrillo, pero su desapercibida aportación en los dos últimos amistosos de Perú puede llevarle al banquillo en favor de Edison Flores o Christofer Gonzáles.



Es prácticamente seguro que el equipo titular de Perú tendrá además tres futbolistas que acaban de salir de una lesión, como son Jefferson Farfán y Carlos Zambrano, que no estuvieron ni contra Costa Rica ni frente a Colombia; y Luis Advíncula, que se perdió el último encuentro por un leve esguince de tobillo.



El rendimiento de los dos primeros es una incógnita pero es casi el último recurso de Gareca para elevar el rendimiento colectivo en ataque y en defensa.



Los precedentes históricos juegan a favor de Perú, que solo perdió una vez ante Venezuela en Copa América en los ocho duelos que ambas selecciones han protagonizado en el torneo, con un bagaje de cinco triunfos para la Blanquirroja y un empate.



- Alineaciones probables:



Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Yordan Osorio, Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Yangel Herrera, Junior Moreno, Jhon Murillo; y Salomón Rondón. Seleccionador: Rafael Dudamel.



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Edison Flores, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva; Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Seleccionador: Ricardo Gareca.



Árbitro: el colombiano Wilmar Roldán.



Estadio: Arena do Grêmio, de Porto Alegre, con capacidad para 55.000 espectadores