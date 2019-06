EFE

Bolivia y Venezuela se enfrentarán este sábado en el estadio Mineirao de Belo Horizonte con el sueño de los cuartos de final a una victoria para la 'Vinotinto', ante una selección boliviana con dos derrotas que jugará por mantener viva la esperanza de optar a cuartos como una de las mejores terceras si gana.



El sueño venezolano, cimentado en torno a una solidez defensiva que ha exasperado hasta a la mismísima Brasil, incapaz de superar el muro de la VInotinto en un partido en el que le anularon tres goles con intermediación del videoarbitraje, puede llegar a una nueva fase si se impone en el Mineirao.



Para ello, los de Rafael Dudamel tendrán que superar su tarea pendiente en esta Copa América: la del gol, ya que sus dos resultados en las jornadas anteriores han sido 0-0, y esta vez un nuevo empate podría no servirles para seguir con vida en el torneo.



Venezuela, actualmente tercera del grupo con dos puntos, podría situarse incluso líder del grupo si gana por más de tres goles de diferencia y Brasil empata contra Perú -ambos tienen cuatro puntos actualmente-, en lo que sería un triple empate a cinco unidades del que saldría por delante si logra un marcador abultado.

#CopaAmerica | Resumen del segundo día de entrenamiento en Belo Horizonte. ¡Buscaremos la clasificación el sábado ante Bolivia! 🔥🇻🇪👏| #SomosDeTallaMundial #Vinotinto pic.twitter.com/sVwzANuFO6 — La Vinotinto (@SeleVinotinto) June 21, 2019





La 'Vinotinto' es ambiciosa en esta Copa América y mira más allá de los cuartos de final. "No nos da miedo decirlo, el objetivo es mejorar lo que se hizo en la Copa 2011 donde llegamos a semifinales y estuvimos a penales de la final", aseguró a EFE el centrocampista Luis Manuel Seijas, en una entrevista a su llegada a Belo Horizonte.



Será necesario para ello ver una versión diferente de la Venezuela que se ha visto hasta ahora, más centrada en su solvencia defensiva que en mirar hacia adelante, por lo que precisará que sus extremos, Jhon Murillo y Darwin Machís, se proyecten más que en los duelos anteriores y abastezcan de balones al ariete Salomón Rondón, que apenas ha completado tres remates en dos partidos, uno a puerta.



Podría tener su opción 'Juanpi' Añor por la derecha en lugar de alguno de sus compañeros, así como es probable el retorno de Luis Mago al lateral una vez cumplida su sanción ante Brasil. El que no podrá participar ya más es el volante Arquímedes Figuera, lesionado para el resto del torneo.



La Verde boliviana, que ha recibido dos derrotas, afronta este partido aún con opciones de lograr un pase a los cuartos de final, algo que logró por última vez en Chile 2015, y para lo que necesitaría una victoria y que haya un tercero de grupo que no sume más de tres puntos.



El ambiente no es el mejor para los de Ernesto Villegas, envueltos en la polémica por las palabras del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, que acusó a algunos jugadores de estar "pensando más en la billetera que en identificarse con la selección".



Independientemente de que esas declaraciones incomoden a la plantilla, dentro del vestuario se centran en lo deportivo, que pasa por intentar lograr una victoria que apure sus opciones de clasificación o que, cuanto menos, les despida con un buen sabor de boca de la Copa América.



"Es muy difícil pero nadie nos quita el sueño de clasificar y vamos a lucharla hasta el último partido", manifestó este jueves el defensor Diego Bejarano.



En su haber tienen tanto el correoso partido que le hicieron a Brasil en la jornada inaugural, forzando a la pentacampeona a sufrir para abrir la defensa boliviana, como el primer tiempo contra Perú, al que se adelantaron con gol de penalti de Marcelo Martins Moreno, aunque acabaran siendo remontados para el 1-3 final.



Precisamente el atacante será uno de los focos de atención, porque regresará a la cancha en la que fue local durante dos etapas como jugador del Cruzeiro (2007-2008 y 2014).



"Fueron momentos lindos, donde he jugado muy bien en Cruzeiro, he ganado muchas cosas y espero que eso pueda servir para tener un buen rendimiento en el partido", apuntó el delantero a su llegada a Belo Horizonte, donde espera congregar el apoyo de la hinchada local hacia La Verde.



No se espera que Villegas haga cambios respecto a la alineación que ha utilizado en los dos partidos anteriores de la Copa América y que incluye dos líneas de cuatro futbolistas bien armadas y el recurso al carácter ofensivo de Martins Moreno para sorprender a la defensa venezolana.



Bolivia y Venezuela se han enfrentado anteriormente en 36 ocasiones, con 15 victorias para los bolivianos, 11 para los venezolanos y 10 empates, 73 goles a favor de 'La Verde' y 54 para la 'Vinotinto', aunque su último encuentro fue una goleada venezolana por 5-0 en las eliminatorias para Rusia 2018.



- Alineaciones probables:



Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marvin Bejarano; Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Alejandro Chumacero; Raúl Castro y Marcelo Martins Moreno.



Seleccionador: Ernesto Villegas.



Venezuela: Wuilker Faríñez; Roberto Rosales, Yordan Osorio, Mikel Villanueva, Luis Mago; Juanpi Añor o Darwin Machís, Yangel Herrera, Junior Moreno, Tomás Rincón, Jhon Murillo; y Salomón Rondón.



Seleccionador: Rafael Dudamel.



Árbitro: el uruguayo Esteban Ostojich, auxiliado por sus compatriotas Nicolás Taran y Richard Trinidad.



Estadio: Mineirao de Belo Horizonte, con capacidad para 62.000 espectadores