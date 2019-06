EFE

El central brasileñi Thiago Silva afirmó este sábado que el astro argentino Lionel Messi, con quien se enfrentará el próximo martes en las semifinales de la Copa América, es "el mejor jugador de la historia" al que vio jugar.



"¿Qué es Messi? Para mí es el mejor jugador de la historia, el mejor que vi jugar, y es siempre un privilegio muy grande poder enfrentarlo, pero ahora es Brasil-Argentina, nosotros vamos a defender lo nuestro y admirarlo en los siguientes partidos", señaló el defensa en una rueda de prensa.



Aclaró que él no vio jugar a Pelé o Diego Maradona, de los que también se habla mucho como los mejores de la historia, y en este sentido, situó al atacante del Barcelona como el "único que vio jugar de esa manera".



"He visto a otros como Ronaldinho, Ronaldo, Adriano.... pero como Messi no hay otro igual, por eso tenemos que exaltar a Cristiano Ronaldo y la disputa que mantiene con él prácticamente personal, él merece tanto respeto como Messi", amplió.



Asimismo, expresó que por más que uno estudie al camisa 10 de la Albiceleste, uno "nunca va a entender la calidad que tiene y la diferencia que puede hacer" durante los partidos.



"En determinados momentos, uno cree que va a hacer una cosa y se saca de la chistera otra y hace una cosa que no imaginabas, ese es su diferencial. Como defensa tengo que estudiar todas las posibilidades e intentar neutralizarlo de la mejor manera posible", explicó.



Brasil y Argentina se verán las caras el próximo martes a las 21.30 hora local (00.30 GMT del miércoles) en el estadio Mineirao de Belo Horizonte por un billete para la gran final de la Copa América del 7 de julio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



Thiago Silva indicó que será un partido "difícil" porque "por más que Argentina no esté en un buen momento, siempre es Argentina y tiene al mejor del mundo", en alusión a Messi.



Además, dijo que la rivalidad entre ambas selecciones "no disminuyó" y en este sentido, desea vencer porque no le gustaría volver al París Saint-Germain y "ser vacilado" por sus compañeros argentinos en el vestuario del equipo francés, Leandro Paredes y Ángel Di María.



Preguntado sobre lo que supone para él volver al estadio del histórico 1-7 contra Alemania en las semifinales del Mundial de Brasil 2014, Silva, que no jugó ese partido por sanción, pero formaba parte de la convocatoria, dijo que "nadie olvida lo que pasó", pero que prefiere pensar en positivo.



"No me incomoda, nadie olvida lo que pasó, ni nadie lo olvidará, pero la vida es así", manifestó y luego recordó un buen momento vivido también en el Mineirao como fue la victoria por 3-0 precisamente ante Argentina en 2016, en las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.



"Hoy somos un equipo más consciente. Vamos a enfrentar a Argentina de igual a igual" intentando "tener la posesión de la pelota, siendo agresivos" porque "todo cuidado es poco contra un equipo que tiene al mejor jugador del mundo", remarcó.