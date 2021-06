EFE

El Sindicato Internacional de Futbolistas (FIFPRO) expresó este martes su "seria preocupación" por la reubicación de la Copa América en Brasil tan solo unos días antes del torneo, que "podría conllevar graves consecuencias para la salud de los futbolistas profesionales, el personal y el público en general".

"La decisión no sólo fue tomada en corto plazo, sino que el nuevo anfitrión cuenta con un número alarmante de casos de COVID-19, lo que requiere una muy buena y anticipada preparación. El breve plazo en que la iniciativa fue confirmada podría conllevar graves consecuencias para la salud de los futbolistas profesionales, el personal y el público en general", señaló.

En un comunicado, FIFPRO insistió en que desde el inicio de la pandemia ha "manifestado claramente que la salud pública y la seguridad deben ser la prioridad máxima dentro de la industria del fútbol, incluso más en estos tiempos extraordinarios".

"La decisión de trasladar con tan poco tiempo de antelación a cientos de futbolistas para competir en un torneo de semejante complejidad abre un escenario de incertidumbre para cada uno de ellos y sus familias", añadió.

📣 FIFPRO released a new statement regarding the allocation of the host country for Copa America. #CopaAmerica2021



FULL STATEMENT:

🇬🇧 https://t.co/QygyUp0uVU

🇪🇸 https://t.co/zxowGHLI7E pic.twitter.com/EVd0K8VNnR