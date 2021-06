EFE

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo este miércoles en rueda de prensa que Brasil "no es el lugar ideal" para jugar la Copa América porque considera que la situación epidemiológica es similar a la de Argentina, que desistió de organizar el torneo por el aumento de los casos de coronavirus.

"Hace rato que se venía hablando de los problemas que estábamos teniendo como país y del esfuerzo que estaba haciendo el Gobierno y la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) para que se pueda jugar en Argentina", comenzó Scaloni.



"Al final se decidió que no se haga por un tema de salud, un tema lógico, y el resultado es que nos vamos a Brasil. Con eso está todo dicho. Seguramente está igual, peor o un poquito mejor que nosotros. Será muy difícil asimilar la decisión", añadió.



También aclaró que todavía tienen "dudas" sobre dónde se alojarán durante el torneo.



"Nos encontramos con esta nueva situación que no deja de ser alarmante y preocupante porque sinceramente no es el lugar ideal", señaló.



Para Scaloni, todas las selecciones llegan "en igualdad de condiciones".



Además, dijo que Argentina nunca analizó la posibilidad de negarse a jugar en Brasil.



"El que no quiera jugar está en todo su derecho, pero nosotros nunca planteamos esa posibilidad. Es una cosa que está ahí y que tenemos que afrontar en unos días. Estamos con incertidumbre y preocupación, como todo el mundo, por ver como se desarrollará", sostuvo.



La Copa América comenzará el 13 de junio y finalizará el 10 de julio