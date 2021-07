GOAL

Lionel Messi ya es uno de los grandes referentes históricos de la Selección argentina. Sin embargo, a pesar de que es el máximo goleador de todos los tiempos y figura tercero en la lista de jugadores con mayor cantidad de presencias, el Diez tenía una gran deuda pendiente con la Albiceleste: ganar un título a nivel de mayores. En los 16 años que llevaba en el combinado nacional, el rosarino no había podido conquistar ninguno

Tras una Copa América 2021 de otra planeta, la Selección argentina llegó a la ansiada final. Se definirá el título ante Brasil, el sábado 10 de julio, en el Maracaná.

De todos modos, no es del todo cierto que Leo nunca ganó nada con la Selección, porque la Pulga consiguió dos coronas a nivel de juveniles. Acá, un repaso por ambos títulos.

MUNDIAL SUB-20 HOLANDA 2005

Cuando su nombre recién estaba empezando a hacerse conocido en el mundo del fútbol, un Messi de 17 años viajó a Holanda para disputar su primera competencia oficial con un seleccionado argentino (había debutado en el Sub-20 en junio 2004, en un partido armado a las apuradas para evitar que España pudiera nacionalizarlo). Casi sin conocerse con sus compañeros, Leo fue suplente en el primer partido y el equipo de Hugo Tocalli cayó 1-0 con Estados Unidos. Para el encuentro contra Egipto ya jugaría de entrada y marcaría el primer tanto del triunfo 2-0. No salió más. Un tanto en el 2-1 en octavos contra Colombia, otro en el 3-1 contra España en cuartos, uno más en la semi con Brasil y un doblete en la final contra Nigeria lo consagraron como goleador del certamen con seis gritos y lo hicieron merecedor del Balón de Oro de la competición.

JUEGOS OLÍMPICOS BEIJING 2008

Un Leo que ya empezaba a perfilarse como el mejor futbolista del mundo viajó a China como parte de un seleccionado argentino Sub-23 plagado de estrellas, entre las que estaba Juan Román Riquelme (uno de los tres mayores permitidos), a pesar de las presiones de Barcelona para que no formara parte del equipo: el club catalán llegó hasta el TAS para reclamarle a la AFA que no citara al futbolista y obtuvo un fallo favorable por no tratarse de una competición FIFA. Por voluntad propia, el Diez decidió formar parte de la delegación olímpica y fue una de las figuras de un equipo que ganó el certamen de punta a punta -con actuaciones memorables como el 3-0 a Brasil en semis-: en seis partidos, la Albiceleste tuvo 11 goles a favor (dos de la Pulga) y apenas 2 en contra.