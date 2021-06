EFE

Lionel Scaloni, seleccionador argentino, ratificó el equipo con Lionel Messi en campo, para enfrentar a Bolivia por la quinta y última jornada del Grupo A de la Copa América.



Antes de emprender el viaje hacia Cuiabá, el entrenador brindó una conferencia de prensa virtual donde Scaloni anunció el once inicial para el duelo ante lo bolivianos.

Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios, Alejandro 'Papu' Gómez, Ángel Correa, Lionel Messi y Sergio Agüero serán los titulares para el último duelo de una zona A que la Albiceleste lidera con siete unidades.



“En esta selección hay un solo jugador que tiene la titularidad asegurada y todos saben quién es. El resto tiene que ganárselo. Para nosotros es importante que nadie se relaje y que sigan demostrando partido tras partido. Ellos lo saben muy bien”, señaló Scaloni en relación al capitán Lionel Messi.

“Sinceramente la cantidad de partidos sin perder no me preocupa. Me interesa que el equipo está bien. Nos deja tranquilos que somos un equipo sólido, aunque siempre hay cosas que nos gustaría mejorar. Podemos competir al máximo a todas las selecciones. Estamos convencidos que el camino es este”, analizó el estratega.



“Los jugadores que considero la base del equipo siempre han repetido. Todos saben que cualquiera puede entrar. Partido a partido hay que buscar lo mejor. Las condiciones de esta copa hacen que no hayamos podido repetir equipo”, agregó.



“El último partido que perdió Brasil fue con Argentina, fue un encuentro parejo. Entre dos selecciones tan potentes puede pasar cualquier cosa. Es un equipo consolidado, pero no hay que descartar nada”, culminó al referirse a una potencial final ante la Canarinha.