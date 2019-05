EFE

El centrocampista del León Pedro Aquino y el defensa del Melgar Christian Ramos son las son las principales ausencias de la lista final de veintitrés convocados de la selección de Perú para la Copa América de Brasil 2019, encabezada por su capitán y máximo goleador histórico, Paolo Guerrero.



En lugar de estos dos jugadores las principales novedades de la convocatoria ofrecida por el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, son el defensa central del Basilea suizo Carlos Zambrano y el joven centrocampista del Sporting Cristal Jesús Pretell.



Aquino padece una pubalgia que le ha dejado fuera del torneo continental, mientras que el descarte de Ramos es por decisión técnica.

"Hay decisiones que cuestan, sobre todo con muchachos que nos han acompañado siempre. Esto no significa que Ramos no vuelva más a la selección, de la misma forma que a Zambrano le costó un tiempo bastante importante", dijo Gareca en conferencia de prensa sobre los tres años que estuvo el defensa sin ser convocado.



El argentino recordó que valoró muy positivamente que Zambrano visitara a la selección en el vestuario cuando jugó contra Alemania un partido amistoso el año pasado, lo que evidenció su "interés" por estar en el combinado nacional.



"Uno trata de ser lo más objetivo posible. Creemos que Christian ha tenido algunos inconvenientes para afianzarse", señaló el técnico sobre Ramos, que este año recaló en Melgar tras no tener actividad en el Al Nassr de Arabia Saudí.



Acerca de Pretell, recordó que ya acompañó a la selección en el Mundial de Rusia 2018 con el grupo de los veintitrés convocados de aquel entonces y destacó que en Sporting Cristal, el vigente campeón nacional, tiene continuidad.



Preguntado por la racha goleadora de Guerrero tras cumplir 14 meses de suspensión por un caso de dopaje, Gareca afirmó que le pone "muy contento" y que el delantero del Internacional de Porto Alegre está "muy deseoso" de participar con la Blanquirroja.



Gareca explicó que ha tratado de hacer una convocatoria con jugadores "polifuncionales", capaces de desempeñarse bien en distintas demarcaciones.



En ese sentido, contempla que los defensas Luis Abram, Alexander Callens o Luis Advíncula puedan ejercer eventualmente de lateral izquierdo en caso de que no pueda contar con Miguel Trauco, del Flamengo brasileño, el único jugador esa posición en la lista.



El argentino también indicó que convocó a Alexander Callens para poder tenerlo a sus órdenes más tiempo, durante todo el periodo de concentración para el torneo. "A veces esto de la fechas FIFA es muy esporádico y a veces llegan con alguna molestia", apuntó.



Perú disputará la próxima semana en Lima sendos partidos amistosos contra Costa Rica el 5 de junio y frente a Colombia el 9 de junio antes de viajar a Brasil, donde competirá en el Grupo A de la Copa América contra Venezuela, Bolivia y el anfitrión Brasil.