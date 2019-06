EFE

La selección colombiana avanzó en su preparación para la Copa América de Brasil con una goleada por 3-0 a la de Panamá con tantos del central William Tesillo y los delanteros Luis Muriel y Radamel Falcao García.



Durante el encuentro, los panameños exigieron poco a los colombianos, quienes se concentraron en generar un gran volumen de ataque por los costados, apoyados en los pases de Edwin Cardona y James Rodríguez.



El partido empezó con dos equipos que apostaron por los pases cortos y rastreros, sin mostrar afán de pasar a la zona de ataque hasta generar un espacio que les permitiera acercarse al arco rival.

🇨🇴Ganamos🇨🇴



🏆⚽️ @FCFSeleccionCol venció 3-0 a Panamá en el partido amistoso para su preparación de la Copa América Brasil 2019⚽️🏆 pic.twitter.com/ZJTckGXTHc — DIMAYOR (@Dimayor) June 3, 2019

La primera jugada de riesgo llegó tras cuatro minutos de iniciado el partido, cuando el lateral William Tesillo sufrió una falta que sacó el volante del Pachuca Edwin Cardona.



Cardona lanzó con precisión el balón hacia el centro del área, donde Tesillo ganó el salto a dos jugadores rivales y de cabeza envió el esférico al fondo de la red, desatando la alegría en el estadio El Campín de Bogotá.



Colombia no diezmó su ofensiva y al minuto ocho una asociación entre Santiago Arias y Luis Fernando Murial terminó en un remate potente que José Calderón logro rechazar, dejando ver que el poder de la tricolor se exhibiría por sus bandas.



Los dirigidos por el portugués Carlos Queiroz siguieron con su plan de ataque, en donde Cuadrado y Roger Martínez, en menor medida, se volvieron los principales destinos de los pases milimétricos de Cardona.



Entre tanto, los 'canaleros' despertaron por un corto periodo y en el minuto 18 tuvieron su única opción de gol tras un pase diagonal desde la banda izquierda que concluyó con un remate de Rolando Blackburn que se estrelló en los pies de un defensa rival.



Los panameños intentaron aprovechar algunos espacios dejados por Colombia, que en pocas ocasiones se vio mal parado en su lateral izquierdo, pero no lograron traducir esas jugadas en gol.



Cardona siguió siendo el eje del equipo colombiano y al minuto 33 envió con borde externo un pase a la espalda de la defensa rival que dejó a Falcao frente al portero, quien supo detener el disparo del 'tigre'.



Esta jugada de pases al vacío se repitió poco después pero Luis Muriel no pudo concreta el gol. No obstante, al minuto 38 el jugador de la Fiorentina remató desde fuera del área y pese a la presión de los volantes se infló la red.



El dominio de la 'cafetera' se selló con un penalti que buscó Falcao y que el mismo jugador del Mónaco tiró, para sumar a sus estadísticas con la selección 34 goles en 84 partidos, confirmando su rol como máximo anotador con Colombia.



La parte complementaria inició con tres cambios de Queiroz y dos de Julio Dely Valdés con el objetivo de probar nuevas fórmulas de cara a los torneos regionales que afrontarán ambos equipos en las próximas semanas.



Los cambios del portugués surtieron el efecto esperado y el juvenil Luis Díaz se adueñó de la pelota y con su gambeta desubicó a la defensa rival. Poco después James Rodríguez ingresó al terreno y el jubilo invadió al público.



Con cinco jugadores nuevos los colombianos apostaron por cambios de frente que finalizaron en centros para aprovechar la talla de Duván Zapata, quien en dos oportunidades no pudo marcar las jugadas aéreas iniciadas por Cardona y James.



A diferencia de los colombianos, los panameños no sintieron los hombres nuevos en el campo y su juego en el segundo tiempo se redujo a defenderse del ímpetu ofensivo del rival, que no bajó el ritmo en ningún momento.



Cumplidos 80 minutos, James hizo temblar el palo derecho defendido por Calderón con un potente disparo desde el borde del área después de una gambeta que la defensa no pudo adivinar y con el que el 10 demostró sus habilidades.



Por la misma banda derecha, Stefan Medina hizo un cambio de ritmo tras el cual remató y el balón se fue cerca del palo, manteniendo el arco cerrado para el segundo tiempo, pese a que Colombia generó más opciones en este periodo.



El pitido final dejó una buena impresión en el tercer partido de la era Queiroz con Colombia, mientras que Panamá deberá replantear su estrategia de cara a su enfrentamiento el próximo viernes, con el que cierra la fase preparativa para la Copa de Oro.