Perú se entrena sin Alexander Callens

EFE



Callens acudió a una centro médico de la capital del estado brasileño de Rio Grande do Sul para someterse a una resonancia magnética que determine la gravedad de la dolencia sufrida aparentemente en el entrenamiento que el equipo peruano realizó el domingo en Salvador de Bahía.



El defensa del New York City todavía no había tenido minutos en la Copa América, ya que la pareja de defensas centrales escogida por el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, para este torneo ha sido Luis Abram y Miguel Araujo.

Nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 entrena en el estadio Beira Rio de Porto Alegre con miras a su duelo ante @LaRoja 🇨🇱 por las semifinales de la @CopaAmerica. ⚽#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/DLjcvNylF6 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 1, 2019



Si se confirma que Callens no puede recuperarse para esta misma semana, el defensa se convertirá en la tercera baja de la selección peruana tras las lesiones padecidas por Jefferson Farfán y Paolo Hurtado, aunque este último pudo ser sustituido por Josepmir Ballón.



El entrenamiento de Perú, realizado en el estadio Beira Rio, del Internacional de Porto Alegre, sufrió un aplazamiento de seis horas sobre la hora prevista, pues la organización de la Copa América realizó un control antidopaje a todo el equipo, como ya lo hizo en la víspera con Argentina.



En esta práctica, Gareca comenzó a delinear el once titular que se enfrentará a Chile el miércoles en el estadio Arena do Gremio, aunque se prevé que repita la alineación que utilizó en los cuartos de final ante Uruguay, combinado al que los peruanos eliminaron en los penaltis.



Todo ello gracias a la recuperación del defensa Carlos Zambrano, que terminó el partido contra los charrúas con calambres pero que estará en condiciones de jugar de salida frente a Chile.



Así, el probable equipo titular de Perú estará formado por Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.