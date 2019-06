Perú se alista para cuartos de final

🇵🇪 trabajemos y luchemos por nuestro Perú. Es tiempo de volver a estar unidos, como lo hemos hecho muchas veces, por más que las adversidades no ayuden pero el Peruano es más fuerte que todo eso. Salgamos adelante. #arribaperú🇵🇪 #somosuno

A post shared by 𝕻𝖆𝖔𝖑𝖔 𝕲𝖚𝖊𝖗𝖗𝖊𝖗𝖔 (@guerrero9) on Jun 24, 2019 at 8:22am PDT