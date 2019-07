Los 10 datos históricos de la rivalidad entre Brasil y Argentina

EFE



Los enfrentamientos entre Brasil y Argentina han generado dos finales de Copa América (2004 y 2007) y múltiples anécdotas como la expulsión del argentino Diego Armando Maradona contra Brasil en el Mundial 1982, o el debut con su selección de Pelé ante Argentina.



1. UN CLÁSICO AMERICANO MUY IGUALADO



Brasil y Argentina se han enfrentado en 47 ocasiones en partidos oficiales, con 19 victorias argentinas, 17 brasileñas y 11 empates; aunque si se suman los encuentros amistosos el conjunto sube a 105 encuentros, con 41 triunfos brasileños, 37 argentinos y 26 igualadas.



En la Copa América, el balance se inclina hacia Argentina, que ganó a su rival brasileño en 15 ocasiones, por nueve victorias de la 'Canarinha' y ocho igualadas.



2. EL PRIMER DUELO, PARA ARGENTINA; EL ÚLTIMO, PARA BRASIL



El primer duelo registrado entre brasileños y argentinos fue un amistoso en 1914 disputado en el estadio del Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, con 3-0 para la 'Albiceleste'. En su primer enfrentamiento en una competición oficial, el Campeonato Sudamericano (antecesor de la Copa América) de 1916, empataron 1-1 en Buenos Aires.



El último encuentro fue un amistoso disputado en la capital de Arabia Saudí en octubre de 2018 por 0-1. En partido oficial, el último duelo también fue de triunfo brasileño: un 0-3 precisamente en el Mineirao de Belo Horizonte, en las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

Y justo antes del Brasil vs. Argentina por la #CopaAmerica, la agencia Tomikoshi volvió a dar a conocer una nueva foto inédita de Maradona: esta vez, Diego junto al gran Zico. Es del 2 de agosto de 1979, en esa ocasión, la Verdeamarela ganó 2-1 en el Maracaná. pic.twitter.com/t3koRF7iuQ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2019

3. BRASIL DOMINA EN TÍTULOS MUNDIALES, ARGENTINA EN COPAS AMÉRICA



Brasil es pentacampeona del mundo (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), mientras que Argentina levantó el título en dos ocasiones (1978 y 1986).



No obstante, en la Copa América los papeles se invierten, ya que Argentina cuenta con catorce títulos (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991 y 1993), por delante de los ocho de Brasil (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 y 2007).



4. DOS FINALES EN LA COPA AMÉRICA, AMBAS PARA BRASIL



Entre los 31 enfrentamientos entre ambas selecciones en la Copa América (incluyendo el Campeonato Sudamericano), figuran dos finales: las de Perú 2004 y Venezuela 2007. En ambas Brasil se alzó con la victoria.



En la de 2004, en Lima, el partido acabó con un 2-2 que llevó a la tanda de penaltis, en la que la 'Verdeamarela' se impuso por 2-4; mientras que en la de 2007 en Maracaibo, Brasiltriunfó en los 90 minutos reglamentarios, con goles de Julio Baptista, Roberto Ayala en propia puerta y Dani Alves, el actual capitán brasileño.



Hay otros tres precedentes en cuartos de final de la Copa América (1993, 1995 y 1999), con un triunfo argentino en 1993 por los penaltis (1-1, 6-5) y dos brasileños, uno en tanda de lanzamientos (2-2, 2-4) y otro en los 90 minutos reglamentarios, con victoria de la 'Canarinha' por 2-1.



5. COPA ROCA, EL TORNEO ARGENTINO QUE DOMINA BRASIL



Argentina y Brasil disputaron entre 1914 y 1976 un torneo amistoso intermitente denominado 'Copa Roca', instituida por el expresidente argentino Julio Argentino Roca (1843-1914), quien falleció apenas tres meses después de su primera edición, ganada por Brasil con resultado de 1-0.



El torneo se celebró en otras once ocasiones posteriormente, con ocho victorias brasileñas por cuatro argentinas.



6. EL DEBUT DE PELÉ



Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', considerado como uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, debutó precisamente en en un Brasil-Argentina de una Copa Roca. Fue el 7 de julio de 1957 en el Maracaná de Río de Janeiro y quien luego fue bautizado como 'O Rei' contaba por entonces apenas 16 años, ocho meses y siete días.



Pelé debutó y marcó a los 32 minutos de juego, pero su concurso no fue suficiente para doblegar a una 'Albiceleste' que contó con los goles de Ángel Labruna y Miguel Juárez.



7. LA EXPULSIÓN DE MARADONA EN ESPAÑA 1982



Entre los cuatro enfrentamientos entre Brasil y Argentina en los Mundiales, uno de ellos tuvo lugar en el Mundial de España 1982, en el que Argentina, vigente campeona cuatro años antes en la edición de su país, vivió la expulsión de su gran ídolo, el 'Pelusa' Diego Armando Maradona, en el final de un partido que perdieron 1-3.



La 'Albiceleste' que venía de caer 2-1 con Italia, tenía el partido perdido por los goles brasileños de Zico, Serginho y Junior cuando Maradona le sacudió una tremenda patada al brasileño Batista en una disputa de balón que supuso su única expulsión en un Mundial, del que ambas quedaron eliminadas en esa fase.



8. ITALIA 1990 Y EL "AGUA BENDITA"



En los octavos de final del Mundial de Italia 1990, Brasil y Argentina se encontraron en octavos de final, en un partido decantado para los intereses argentinos por parte del delantero Claudio Cannigia (1-0), pero que tuvo resonancias posteriores por el episodio del 'Agua Bendita'.



Se dice que el fisioterapeuta argentino Miguel di Lorenzo fue a atender a un jugador durante ese partido y ofreció bidones de agua a sus jugadores, también entre ellos al lateral brasileño Branco, que tras beber se sintió mareado. Posteriormente el defensa brasileño denunció que podrían haberle echado alguna sustancia al agua e incluso Maradona llegó a bromear sobre ello, pero el técnico Carlos Alberto Bilardo lo negó.



9. BRASIL 2014 Y EL "DECIME QUÉ SE SIENTE"



El cántico, una tonada habitualmente utilizada en las gradas argentinas que bebe de la melodía de la canción 'Bad Moon Rising' del grupo Creedence Clearwater Revival, hizo fortuna en el Mundial de Brasil 2014 cuando la anfitriona quedó eliminada en semifinales por el infausto 1-7 que le endosó Alemania, precisamente en Belo Horizonte, y Argentina avanzó a la final, en la que cayó ante los teutones.



"Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá", comienza el cántico tantas veces repetido y que ya han recuperado los argentinos durante esta Copa América.



10. MALOS RECUERDOS EN EL MINEIRAO



Aunque el estadio de Belo Horizonte es sobre todo recordado por el 1-7 de Alemania a Brasil en las semifinales del Mundial 2014, el 'Mineirazo' como fue denominado haciendo analogía con el 'Maracanazo' de Uruguay a la 'Canarinha' en el Mundial de 1950, tampoco Argentina tiene buenos recuerdos de este estadio.



En el estadio belorizontino Argentina recibió un severo 3-0 en su último enfrentamiento en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, y un 3-1 en las eliminatorias para Alemania 2006. De hecho, nunca ha ganado a Brasil en este estadio.