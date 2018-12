Las cabezas de serie de la Copa América 2019

EFE

Brasil, Argentina y Uruguay serán cabezas de serie de los tres grupos en que serán divididos los competidores de la Copa América de fútbol de 2019, según quedó definido con la divulgación de la última clasificación de selecciones elaborada por la FIFA.



A Brasil, tercero en la clasificación pero que ya había sido elegido como cabeza de serie por su condición de anfitrión, se juntarán Uruguay y Argentina, que quedaron en séptimo y undécimo lugar respectivamente en la clasificación de selecciones de la FIFA.

¡ Último #RankingFIFA del 2018 !



Bélgica termina primera 🇧🇪 y los campeones del mundo 🇫🇷⭐️⭐️ logran más puntos que nadie



➕https://t.co/6zH4MmRd5w pic.twitter.com/tSXDPqcdws — #ClubWC 🏆🇦🇪 (@fifacom_es) December 20, 2018

Las otras nueve selecciones que disputarán la Copa América Brasil 2019 serán distribuidas, igualmente por su situación en la clasificación de la FIFA, en los otros tres potes para el sorteo de confección de los grupos que se realizará en Río de Janeiro el 24 de enero.



En el segundo pote del sorteo irán las papeletas de las selecciones de Colombia (duodécima), Chile (decimotercera) y Perú (vigésima).



El tercer pote lo integrarán las selecciones de Venezuela (31), Paraguay (32) y Japón (50), uno de los invitados a la Copa América, y el cuarto lo compondrán Ecuador (57), Bolivia (59) y el otro país invitado, Catar (93).

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió en noviembre pasado en Buenos Aires que los potes serían compuestos de acuerdo con la ubicación de los competidores en la último ránking de selecciones de la FIFA.



Tal criterio para la elaboración de los grupos será mantenido indefinidamente en las próximas ediciones de la Copa América.



Esta norma garantiza que las consideradas mejores selecciones de Sudamérica no se crucen en la primera fase del torneo y que tan sólo lo hagan en posibles cuartos de final, en semifinales o en una eventual final del torneo.



La Copa América de 2019 se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio en seis estadios brasileños: el Maracaná de Río de Janeiro, el Mineirao de Belo Horizonte, la Arena do Gremio de Porto Alegre y la Arena Fonte Nova de Salvador. Los otros dos son el Morumbí y el Arena Corinthians, ambos en Sao Paulo.



El partido inaugural será disputado en el Morumbí y contará con la presencia de Brasil. La final se jugará en el Maracaná, y las semifinales, el 2 y el 3 de julio, en Belo Horizonte y Porto Alegre.



De los seis estadios escogidos, tan sólo el Morumbí no contó con partidos en el Mundial Brasil 2014.



El cronograma de la competición fue planeado para que Brasil, en caso de que llegue hasta la final, pase por todos los demás estadios de la competición antes de concluir su campaña en el Maracaná.



En su cuadragésima sexta edición, la Copa América, que regresa a Brasil tras 30 años de ausencia, será disputada por los diez miembros de la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y por Japón y Catar como países invitados.



Composición de los potes para el sorteo de los grupos:



Pote 1: Brasil (3), Uruguay (7) y Argentina (11).



Pote 2: Colombia (12), Chile (13) y Perú (20).



Pote 3: Venezuela (31), Paraguay (32) y Japón (50).



Pote 4: Ecuador (57), Bolivia (59) y Catar (93).