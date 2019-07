Gareca busca que Perú juegue mejor ante Chile

EFE

El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, admitió este martes que su equipo llegó a las semifinales de la Copa América todavía con la necesidad de reencontrarse con su fútbol y mejorar su juego, pero valoró la capacidad para reponerse de los momentos difíciles.



Gareca, cuyo equipo jugará el miércoles ante Chile la segunda semifinal de la Copa América, afirmó en conferencia de prensa que "Perú es una selección muy fuerte, en el aspecto anímico, un equipo que se ha ido haciendo con las adversidades, y desde ese punto los muchachos son muy fuertes".



"Futbolísticamente necesitamos ir encontrándonos e ir mejorando, pero creo que la recuperación de los muchachos ha sido muy buena. más allá de algún traspié que hemos tenido en esta Copa", dijo Gareca en referencia a la goleada sufrida en la fase de grupos ante Brasil por 0-5.





"Eso nos da confianza. Nos hemos formado en situaciones de grupo difíciles. Nosotros no nos hemos formado en base a lo que piensan de nosotros los demás, sino lo que pensamos de nosotros mismos. De lo contrario, las posibilidades hubiesen sido muy pocas", añadió.



"Tenemos grandes posibilidades. Afrontamos con total convicción los partidos que son difíciles porque estamos a la altura", continuó.



Gareca reconoció que su equipo ha perdido en los últimos meses contra selecciones "que han provocado enojos en la crítica", pero se reafirmó en que su equipo puede ganar a cualquier rival.



Preguntado por las similitudes entre esta semifinal contra Chile y la disputada hace cuatro años en la edición del torneo de 2015, el técnico argentino indicó que no encuentra ningún paralelismo porque ve muchas diferencias en cada una de las dos selecciones.



El argentino apuntó que "Chile se parece bastante pero sin algunos jugadores que ya no están". De los que están, advirtió que Eduardo Vargas es una pieza muy importante en su ataque porque es muy difícil de marcar, mientras que de Perú dijo que ha "cambiado bastante".



"Creo que tenemos más recorrido, más vivencias. Con todo lo que tiene que ver con eliminatorias y Copa América. El correr del tiempo nos ha fortificado. Tenemos conocimiento de que vamos a enfrentar a una selección que tiene experiencia y que se conocen muy bien", advirtió Gareca.



El seleccionador también valoró la experiencia de Perú, donde hay futbolistas con trayectoria pero también otros más jóvenes que acumulan medio centenar de partidos con la Blanquirroja.



"Conociendo cómo se mueven y manejan los jugadores y de lo que son capaces, me da una determinada tranquilidad. Luego, para ganar un partido, tenemos que agregarle cosas como mejorar, mantener la humildad", señaló Gareca.



"Nosotros estamos muy motivados. Lo vivimos con mucha expectativa. Estamos completamente motivados. Este partido nos agarra muy metidos", agregó.



Gareca apuntó que a sus muchachos los ve "muy bien" a pesar de que el partido de cuartos de final contra Uruguay (0-0), que se resolvió en la tanda de penaltis (4-5), "fue muy disputado".



El entrenador recordó que "en los penaltis el equipo mostró tranquilidad y experiencia, una gran personalidad, y esos son argumentos meritorios".



"Quizás desde el juego no fue nuestra mejor versión, pero pudimos controlar a un equipo que maneja muy bien la pelota parada y las transiciones de defensa a ataque, con una de las mejores delanteras del mundo", destacó.



Sobre la otra semifinal que disputan Brasil y Argentina en Belo Horizonte, Gareca admitió que le gustaría que pasase a la final la Albiceleste, pero precisó que "va a ser un partido muy difícil en el que no se puede aventurar nada porque es un clásico".