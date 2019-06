Ecuador y Japón igualan 1-1 y quedan eliminados

EFE

Ecuador y Japón desperdiciaron la posibilidad de clasificarse para los cuartos de final de la Copa América al igualar 1-1 en la tercera y última jornada del Grupo C.



Con este resultado Paraguay tomó el último cupo en la fase de los ocho mejores y enfrentará a Brasil.

Los nipones se adelantaron en el marcador a los 16 minutos gracias a Shoya Nakajima, quien aprovechó un falló del portero rival. Ángel Mena consiguió la igualdad para los ecuatorianos a los 35 minutos.



Desde el comienzo, Ecuador presionó alto y forzó errores en la salida nipona.



Japón tuvo un estilo de juego bien definido: se agrupó cerca de su portería y, cuando recuperó la pelota, salió rápido de contraataque con pases largos.

La primera jugada de peligro fue a los once minutos para la Tricolor: un remate de Enner Valencia en la puerta del área grande que se fue por arriba del travesaño.



Japón respondió con un tiro casi desde la misma zona de Nakajima, que también se fue desviado.



Un pase largo nipón que buscaba a Shinji Okazaki obligó al portero ecuatoriano Alexander Domínguez a salir hasta el borde del área para rechazar. La pelota le quedó a Nakajima, quien definió desde media distancia con el portero a mitad de camino para poner el 0-1 a los 15 minutos.

El árbitro primero anuló el gol, por una presunta posición adelantada de Okazaki en la jugada previa, pero luego, tras comunicarse con los árbitros que controlaron el VAR y sin necesidad de ver la pantalla, lo convalidó.



A los 21 minutos, el arquero japonés, Eiji Kamashima, perdió la pelota en la salida y asustó a todos sus compañeros. Sin embargo, se recuperó a tiempo para evitar que el remate de Valencia terminará en gol.



La equivocación de Kamashima no fue una excepción. Las principales jugadas a favor de los ecuatorianos durante el primer tiempo fueron por errores no forzados de los japoneses, que casi siempre intentaron salir jugando desde abajo.



A los 35 minutos, Kawashima tuvo una reacción espectacular y le atajó un tiro a Robert Arboleda, que pateó a centímetros suyo; la pelota le quedó a Mena, que no perdonó y anotó la igualdad al definir de primera.



Casi al final del primer tiempo, Takefusa Kubo, el centrocampsita ofensivo de 18 años fichado por el Real Madrid, intentó convertir con un suave remate desde fuera del área que no le trajo muchas complicaciones a Domínguez.



Kubo estuvo intermitente y mostró destellos de su clase. También estuvo comprometido con la marca cuando el equipo lo necesitó.



A los 55 minutos, Gaku Shibasaki y Jefferson Orejuela se golpearon las cabezas.



El japonés se llevó la peor parte y tuvo que salir un rato del campo para ser asistido.



Ecuador entró a jugar el segundo tiempo con una vocación aún más ofensiva que la mostrada durante la primera mitad.



Con el correr de los minutos la paciencia ecuatoriana se fue agotando y los defensas empezaron a apelar a largos pelotazos en busca de los delanteros.



Ayase Ueda saltó al campo a los 66 minutos en lugar de Shinji Okazaki y al instante tuvo dos situaciones claras de gol que no supo aprovechar.



Tras un comienzo apabullante de la Tricolor, los nipones lograron inclinar la balanza a su favor, jugar en campo rival y ser protagonistas.



Pedro Velasco, al ver que Ecuador no podía traspasar la muralla japonesa, probó de media distancia y casi convierte.



Como la igualdad dejaba a los dos equipos eliminados, los últimos minutos fueron frenéticos.



Ambos equipos se lanzaron al ataque, descuidaron sus porterías y hubo varias jugadas de peligro.



Primero Ayrton Preciado desperdició un clarísimo mano a mano porque su remate se fue rozando el poste.



Poco más tarde y a minutos del final, Kubo convirtió un gol, el árbitro lo anuló por posición adelantada y ecuatorianos, japoneses y paraguayos contuvieron la respiración mientras esperaban la confirmación del VAR, que avaló la decisión del árbitro.



Ecuador se despide así de la Copa América sin victorias, tras perder en el debut ante Uruguay (4-0) y en la segunda jornada ante Chile (1-2).



Japón tampoco pudo conseguir un triunfo: cayó ante Chile (0-4) en el debut y luego empató con Uruguay (2-2).



Justo antes había tenido una opción clara el ecuatoriano Ayrton Preciado, con un disparo cruzado que pasó paralelo a la línea de gol de la meta japonesa.



Japón será tercera del Grupo C con dos puntos -los mismos que Paraguay, pero con peor balance entre goles anotados y recibidos- y Ecuador terminará cuarta del grupo, con un punto.