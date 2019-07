'Bolillo" Gómez seguirá como entrenador de Ecuador, por ahora

EFE

El colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez sigue como seleccionador de Ecuador, aseguró Carlos Manzur al finalizar una reunión del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en la que negó diálogos con otros entrenadores.



"Tenemos técnico en la selección, no hay conversaciones absolutamente con nadie. Si le preguntan a todos los miembros de la FEF les van a decir que no ha habido contacto con nadie, con esto queda claro que todo lo que se está diciendo de otros técnicos son solo rumores", remarcó Manzur.



El directivo precisó que el próximo martes se reunirán con Gómez y la comisión de selecciones para analizar su informe y que luego será el Directorio el que decidirá.



"La conversación que sostendremos con el técnico Gómez es indispensable, creo que hemos ido quemando las etapas que hay que ir quemando, conocer su informe y sobre esa base ir tomando decisiones", añadió.



Manzur no descartó que Gómez siga al frente del equipo hasta el final del contrato que concluirá en el 2022, pero remarcó que no puede tomar una decisión "ni adelantar nada", porque lo importante será "reunirse la próxima semana, conocer el informe y luego decidir".

— FEF Ecuador (@FEFecuador) June 28, 2019





El directivo aseguró que no le gustó el desempeño de Ecuador en Copa América donde perdió dos partidos y empató uno, pero insistió en que se deberá conversar con el técnico, decir las cosas de frente, con preguntas y verdades sobre la mesa.



Manzur señaló que el sábado pasado conversó con Gómez, quien está muy dolido, triste, porque no se dieron los resultados y porque ha recibido todos los dardos lanzados en su contra, que también han afectado a la Federación.



En las redes sociales y en otros sectores no solo califican de mediocre al técnico, sino que piden su salida.



"Una mala decisión ahora puede acarrear consecuencias terribles en lo económico, pero los ecuatorianos deben tener claro que las decisiones que se vayan a tomar están siendo sumamente analizadas y serán tomadas con responsabilidad", aseguró.



El dirigente indicó que la Tri necesita de más jugadores para que el técnico tenga de dónde escoger, porque se es consciente que a la Copa América muchos no llegaron en plenitud de condiciones, por lo que deberá haber un trabajo para que eso cambie.



Manzur insistió en que "a las oficinas de la FEF no ha llegado ni una sola carpeta de técnicos, porque hasta el momento Hernán Darío Gómez es el técnico de la selección".



Gómez fue contratado en julio del año pasado por el anterior Directorio de la FEF, comandado por Carlos Villacís, y en caso que la actual dirigencia, que preside Francisco Egas, decida romper el contrato con el seleccionador, deberá cancelarle aproximadamente unos 4.000.000 de dólares, según fuentes de la Federación. E