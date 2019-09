🎙️ "Es un sueño estar corriendo una gran vuelta, sabía que podía ganar una etapa" / 🇬🇧 "The biggest victory of my career"



🍼 Con 22 años, @HiguitSergio logró otro triunfo muy joven en #LaVuelta19 y explica lo importante que es para @EFprocycling. pic.twitter.com/NIU0dtkHIz