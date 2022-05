La edición 105 del Giro de Italia inicia el viernes 6 de mayo de 2022 y se verá EN VIVO por beIN SPORTS XTRA y beIN SPORTS XTRA en Español.

Acá está todo lo que necesitas saber:



QUÉ:

beIN SPORTS transmitirá el Giro d'Italia en los canales de transmisión gratuita beIN SPORTS XTRA y beIN SPORTS XTRA en Español, en EE. UU. y Canadá. La cadena transmitirá la hora final de cada etapa de la carrera en vivo a las 10:00 a. m. ET / 7:00 a. m. PT desde el viernes 6 de mayo hasta el domingo 29 de mayo en beIN SPORTS XTRA y beIN SPORTS XTRA en Español. Las presentaciones de Encore de la carrera se transmitirán en beIN SPORTS a la 1:00 a. m. ET / 10:00 p. m. PT y en beIN SPORTS en Español los días de semana a las 5:00 p.m. hora del Este/ 2:00 p. m. PT y fines de semana a las 6:00 p. m. / 3:00 pm. PT.

Mira el Giro d'Italia, la carrera ciclista anual de múltiples etapas, mientras los ciclistas se abren camino desde Budapest, Hungría, hasta Verona, Italia. beIN SPORTS XTRA y beIN SPORTS XTRA en Español están disponibles en las principales plataformas de transmisión en los Estados Unidos y Canadá y, además, en las estaciones de televisión de transmisión por aire en los Estados Unidos. Para obtener una lista completa de proveedores y horarios, visita www.beINSPORTSXTRA.com.

DÓNDE:

Los fanáticos pueden ver el Giro d'Italia en vivo en la transmisión gratuita en la red y en los canales beIN SPORTS XTRA y beIN SPORTS XTRA en Español.

CUÁNDO:

beIN SPORTS XTRA FECHA EVENTO ETAPA HORARIO Viernes, Mayo 6 Giro d’Italia Etapa 1 - Budapest - Visegrád 10:00 AM EN VIVO Sábado, Mayo 7 Giro d’Italia Etapa 2 - Budapest - Budapest TISSOT ITT 10:00 AM EN VIVO Domingo, Mayo 8 Giro d’Italia Etapa 3 - Kaposvár - Balatonfüred 10:00 AM EN VIVO Martes, Mayo 10 Giro d’Italia Etapa 4 - Avola - Etna-Nicolosi (Rif. Sapienza) 10:00 AM EN VIVO Miércoles, Mayo 11 Giro d’Italia Etapa 5 - Catania - Messina 9:00 AM EN VIVO Thursday, May 12 Giro d’Italia Etapa 6 - Palmi - Scalea (Riviera dei Cedri) 10:00 AM EN VIVO Friday, May 13 Giro d’Italia Etapa 7 - Diamante - Potenza 10:00 AM EN VIVO Sábado, Mayo 14 Giro d’Italia Etapa 8 - Napoli - Napoli (Procida Capitale Italiana della Cultura) 10:00 AM EN VIVO Domingo, Mayo 15 Giro d’Italia Etapa 9 - Isernia - Blockhaus 10:00 AM EN VIVO Martes, Mayo 17 Giro d’Italia Etapa 10 - Pescara - Jesi 10:00 AM EN VIVO Miércoles, Mayo 18 Giro d’Italia Etapa 11 - Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia 10:00 AM EN VIVO Jueves, Mayo 19 Giro d’Italia Etapa 12 - Parma - Genova 10:00 AM EN VIVO Viernes, Mayo 20 Giro d’Italia Etapa 13 - Sanremo - Cuneo 10:00 AM EN VIVO Sábado, Mayo 21 Giro d’Italia Etapa 14 - Santena - Torino 10:00 AM EN VIVO Domingo, Mayo 22 Giro d’Italia Etapa 15 - Rivarolo Canavese - Cogne 10:00 AM EN VIVO Martes, Mayo 24 Giro d’Italia Etapa 16 -Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) 10:00 AM EN VIVO Miércoles, Mayo 25 Giro d’Italia Etapa 17 - Ponte di Legno - Lavarone 10:00 AM EN VIVO Jueves, Mayo 26 Giro d’Italia Etapa 18 - Borgo Valsugana - Treviso 10:00 AM EN VIVO

HOW TO WATCH:

DISPONIBLE A NIVEL NACIONAL EN LOS ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DE SERVICIOS TRADICIONALES Y OTT CANAL CABLE TRADICIONAL Y SATÉLITE SERVICIOS DE STREAMING ESTACIONES DE TRANSMISIÓN POR AIRE beIN SPORTS YouTube TV beIN SPORTS Charter, Dish, Verizon Fios, Cox, Liberty, Mediacom, RCN, Atlantic Broadband, and Claro TV, among others SlingTV, FuboTV, and Fanatiz beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT beIN SPORTS XTRA The Roku Channel, YouTube TV, Samsung TV Plus (1163), XUMO TV (746), Plex, Pluto TV, Fanatiz, fuboTV, KlowdTV, Redbox, IMDb, TiVo, Vizio, Canela TV, and SportsTV. Over-the-air stations including Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Dallas - Fort Worth, Houston, San Jose - San Francisco - Oakland, Atlanta, Miami - Fort Lauderdale, San Diego, Salt Lake City, Hartford, Columbus, Las Vegas, and Austin, among others beIN SPORTS XTRA en Español fuboTV, PlutoTV, The Roku Channel, Vizio, XUMO TV, Fanatiz, ViX, KlowdTV, Canela TV, and SportsTV. Over-the-air stations including Los Angeles, Philadelphia, Dallas – Fort Worth, Houston, and Atlanta, among others.

