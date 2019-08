EFE

"Va a ser algo muy especial, algo muy bonito, la primera vez que un colombiano viste la camiseta amarilla. Habrá mucha gente en mi pueblo, esperemos que todo salga bien. Soy muy feliz y no veo la hora de llegar a Colombia", dijo en rueda de prensa con motivo de su participación este sábado en la Clásica de San Sebastián.



Bernal, tercer ganador más joven de toda la historia de la carrera, aún no tiene fecha de partida, aunque sabe que el 7 de agosto ya estará allí.



No piensa mucho en la presión que supone haber ganado el último Tour de Francia con tan solo 22 años, sino que su aspiración es "correr y ser feliz en la bicicleta".



"Me pagan por montar en bicicleta, entrenar, y quiero seguir disfrutando de ello, de la adrenalina de correr, de preparar la competencia y del susto cuando el entrenador te va a tomar los pliegues de grasa", ha comentado el deportista este viernes en rueda de prensa.



Bernal ha dicho que todavía no ha asimilado la victoria en el Tour del pasado domingo porque ha estado "tan a tope" estos días que no ha tenido tiempo para "asentarse" y "saber lo que pasó".



"Necesito un par de días en mi casa, volver a mi vida normal, y ahí me daré cuenta de que lo que he conseguido es algo muy importante. No he parado, no he tenido mucho tiempo, espero disfrutarlo", ha señalado el ciclista.



Además de correr en Bélgica tras el Tour, disputará este sábado la Clásica de San Sebastián, una prueba "que tiene mucho prestigio" y en la que tenía pensado participar desde un principio. Lo hace también por su entrenador, el vizcaíno Xabier Artetxe.