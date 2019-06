Ex campeón mundial de ruta Fabio Duarte gana la Vuelta a Colombia

EFE

El ciclista Fabio Duarte (Team Medellín), de 33 años, se coronó campeón de la Vuelta a Colombia que finalizó en Tunja, capital del departamento de Boyacá (centro), con una contrarreloj individual de 22 kilómetros ganada por Brayan Sánchez (Orgullo Paisa).



El podio final lo completaron Salvador Moreno (Supergiros Alcaldía Manizales), mientras que la tercera plaza fue para el colombo-español Óscar Sevilla, compañero de Duarte, dirigidos por el técnico José Julián Velásquez, exseleccionador nacional de Colombia de pista.

Somos campeones de la Vuelta a Colombia con @fabioaduarte 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Felicitaciones, esto es por vos Medellín. pic.twitter.com/2FwK3K2qay — Team Medellín (@team_medellin) June 30, 2019

La jornada de cierre dejó como vencedor a Sánchez quien pulverizó los cronómetros con un tiempo de 28 minutos 31 segundos, seguido de Duarte a 10 segundos y Sevillla a 12 segundos, que con su notable rendimiento subió desde el sexto al tercer escalón del podio.



"Contento por este gran título. Lo he luchado desde los 18 años y gracias a Dios se me dieron las cosas", dijo Duarte a periodistas al término de la contrarreloj individual.



Duarte sucede en el título a Jonathan Caicedo, ahora con el Education First, quien además se convirtió en el primer ecuatoriano y el quinto extranjero en ganar la prueba ciclista, que también conquistaron el venezolano José Rujano en 2009, el francés José Beyaert en 1952 y los españoles José Gómez del Moral (1957) y Óscar Sevilla (2013, 2014 y 2015).



El nuevo rey agradeció el apoyo de su equipo para ganar la carrera de la que, dijo, "siempre la había tenido en mente pero jamás había podido levantar los brazos", como lo hizo en 2008 cuando fue campeón del mundo en la prueba de ruta de la categoría sub'23 en Varese, Italia, en 2008.



Duarte, campeón de la Vuelta de la Juventud colombiana en 2005, asumió el liderato de la carrera en la décima etapa, ganada por su compañero Sevilla a la llegada a la población de Albán, en el departamento de Cundinamarca, del que Bogotá es su capital.



De ahí en adelante sus propias condiciones y el respaldo del equipo fueron fundamentales para imponerse en esta prueba de 14 días que tuvo casi 2.000 kilómetros.



El Team Medellín, que ganó seis etapas, fue el campeón por equipos.