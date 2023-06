Miami, FL – El CEO de BYB Extreme Bare Knuckle Fighting Series, Gregory Bloom, anunció hoy una asociación entre la organización de lucha Bare Knuckle Fighting con sede en EE. UU. y beIN SPORTS, la plataforma de transmisión de deportes reconocida internacionalmente.

beIN SPORTS transmitirá los programas "Best of BYB" durante todo el año en inglés y español con los legendarios locutores Mike Goldberg y Paulie Malignaggi a cargo de la versión en inglés, y el equipo de transmisión en español encabezado por la comentarista de renombre mundial Claudia Trejos.

beIN SPORTS XTRA y beIN SPORTS XTRA en Español transmitirán los eventos en vivo de BYB, comenzando con BYB 18 el 25 de junio a las 10 PM ET desde Indigo en el O2 de Londres, seguido de BYB 19 el 25 de agosto en el sur de Florida, BYB 20 el 16 de septiembre en Biloxi, Mississippi, BYB 21 el 21 de octubre en Rock Hill, Carolina del Sur, y BYB 22, un espectáculo en diciembre cuya ubicación aún no se ha anunciado.

Además, presentaremos BYB Extreme a nuestra audiencia de Fightin Fridays con un maratón de episodios de un día completo a partir del viernes 16 de junio, de 6 am a 12 pm ET en beIN SPORTS XTRA, repitiendo el mismo día de 1 pm a 11:30 pm ET, y un maratón similar el viernes siguiente.

“2023 sigue siendo un año de crecimiento estratégico y éxito general para BYB a medida que continuamos construyendo nuestras huellas nacionales e internacionales”, dijo Bloom. “Esta asociación con beIN capitaliza el enorme atractivo mundial que hemos desarrollado en los últimos meses, desde la introducción de peleas profesionales a puño limpio en el Medio Oriente, hasta la organización del primer torneo a puño limpio en Londres, mientras se exhiben nuestro estilo único de lucha a puño limpio a una base de fans norteamericana hambrienta y en crecimiento”.

Bloom agregó: “La lucha a puño limpio es la nueva frontera en los deportes de combate para espectadores. BYB se enorgullece de ser el creador moderno de las peleas a puño limpio en los Estados Unidos. Mientras mostramos nuestro producto a nuevas audiencias, estamos igualmente orgullosos de presentar la mejor, más emocionante y más pura forma de deportes de combate en el mercado actual. A diferencia de otras propiedades de deportes de combate, nuestro anillo Trigon patentado, el más pequeño en deportes de combate, presiona la acción, obliga a los peleadores a participar, no deja ningún lugar para correr y da como resultado algunos de los finales más fantásticos en todas las diversas artes de lucha. A través de esta nueva asociación con beIN SPORTS, podemos brindarles a más fanáticos de las peleas en América del Norte exactamente lo que quieren: peleas competitivas decididas por los peleadores, no por los jueces”.

Estén atentos para obtener más información y detalles sobre cómo ver BYB en beIN SPORTS.

Para obtener más información sobre BYB, visite bybxtreme.com y síganos en las redes sociales @bybxtreme.