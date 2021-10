EFE

El entrenador del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, considera que el delantero polaco Robert Lewandowski merece el Balón de Oro y "tienen que dárselo porque en los últimos tres años ha tenido mayor constancia que cualquier otro".

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



"El Balón de Oro se lo merece y creo que tienen que dárselo porque en los últimos tres años ha tenido una constancia increíble superior a la de cualquier otro", dijo Nagelsmann en una entrevista con el diario "Abendzeitung" de Múnich.



Nagelsmann, además, cree que a Lewandowski, que tiene 33 años, le quedan todavía muchos años de fútbol por delante.



"Es extremadamente dinámico, no se lesiona mucho, entrena intensivamente. Creo que le quedan algunos años al máximo nivel porque el organiza toda su vida para ello", explicó Nagelsmann.



Lewandowski tiene contrato con el Bayern hasta 2023 y todavía no ha se han iniciado contactos para la renovación.



En el Bayern existe la costumbre de no renovar por más de 1 año a los jugadores que han pasado de los 30 años, y de ello no se libraron dos leyendas de la historia reciente del club como Franck Ribery y Arjen Robben.



En la temporada anterior Lewandowski marcó 41 goles en la Bundesliga con lo que, además de ganar la Bota de Oro, superó un récord que ostentaba Gerd Müller desde hace cinco décadas