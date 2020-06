EFE

El Schalke sumó su primer punto desde que se reanudó la Bundesliga tras el parón provocado por la pandemia del coronavirus tras empatar a domicilio ante el Unión Berlín (1-1), en la trigésima jornada de la competición alemana.



El cuadro que entrena David Wagner había perdido los cuatro encuentros anteriores que había disputado. Cayó contra el Borussia Dortmund, Augsburgo, Fortuna Dusseldorf y Werder Bremen.

Fue ante el Unión Berlín, que pelea por evitar caer a la zona de descenso y que tampoco conoce la victoria en el retorno al torneo, cuando el conjunto de Gelsenkirchen obtuvo un marcador positivo.



No obstante, una nueva derrota planeó alrededor del Schalke en el estadio Alte Foersterei cuando a los once minutos un robo de balón de Anthony Ujah en el centro del campo terminó con un pase en profundidad a Robert Andrich, que encaró al portero Alexander Nubel y llevó la pelota a la red.



El Schalke igualó el marcador a la media hora, con un colocado disparo desde la frontal del inglés Jonjoe Kenny fuera del alcance del meta polaco Rafal Gikiewicz.



En la segunda parte no se movió el marcador y el duelo terminó con un punto que satisface a medias a los dos equipos.



El Unión Berlín está a cuatro puntos de la promoción que marca el Fortuna Dusseldorf y a siete del descenso que fija el Werder Bremen, penúltimo. El Schalke, que acumula ya doce partidos sin ganar, está en la mitad de la clasificación, lejos de los puestos europeos que tenía como objetivo a inicio de temporada.