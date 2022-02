EFE

Manuel Neuer, meta y capitán del Bayern Múnich y de la selección alemana, será baja durante un lapso de entre cuatro y seis semanas, tras someterse a una operación de rodilla en la que se extrajo parte del menisco interior derecho.



Según el Bayern la operación estaba contemplada desde hace tiempo y se decidió que se llevara a cabo después de la victoria del sábado por 3-2 ante el RB Leipzig.

ℹ️ @Manuel_Neuer fue operado con éxito de la articulación de su rodilla derecha el domingo. Por lo tanto, el #FCBayern tendrá que prescindir de su capitán en las próximas semanas.



¡Pronta recuperación, Manu!



Durante ese partido Neuer estuvo los 90 minutos en el campo y no hubo nada que hiciera pensar que tenía molestias.



Neuer se perderá los partidos de la Bundesliga contra Bochum, Fürth, Eintracht Fráncfort y Bayer Leverkusen y los dos partidos de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Salzburgo.



"Me he sometido a una pequeña operación, todo ha salido bien. Pronto volveré al entrenamiento de rehabilitación", escribió Neuer en sus redes sociales.

El Bayern es actualmente líder de la Bundesliga con nueve puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund.



Durante la ausencia de Neuer, Sven Ullreich deberá desempeñarse como portero titular.