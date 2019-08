GOAL

Mundo Deportivo asegura que el equipo bávaro pagará por Coutinho una cantidad no revelada que estará entre 15 y 20 millones de euros y la ficha del jugador. Además, tendrá una opción de compra el próximo verano por 120 millones de euros, pero esta no será obligatoria. Es un sistema parecido al que el club llevó la pasada temporada con Rafinha y el Inter y que tampoco es nuevo para el Bayern, pues el negocio recuerda al que llevaron a cabo con el Real Madrid por James que mantuvo al colombiano dos temporadas con el equipo alemán y en el que, finalmente, no ejercieron su opción de compra.

Entre los más felices, Niko Kovac, entrenador del Bayern que vio como la pasada temporada se marchaban algunos de sus jugadores más emblemáticos -Robben y Ribery- y esperaba recambios a la altura. "Soy de la opinión de que no solo el Bayern, sino toda la Bundesliga y también completamente Alemania pueden esperar dar la bienvenida a un jugador tan importante aquí en esta liga", relataba el técnico croata.