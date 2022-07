EFE

El ex guardameta Oliver Kahn, director ejecutivo del Bayern Múnich, aseguró que saben en el club todo lo que tienen que "agradecer" al delantero polaco Robert Lewandowski, que fichará por el Barcelona, pero que del club ya partieron grandes futbolistas y el mundo no se acabó con sus salidas.



"Grandes jugadores también han dejado el FC Bayern en el pasado, e incluso después de eso el mundo del Bayern no se vino abajo. Por el contrario, a menudo continuó con aún más éxito", afirmó Khan durante la presentación del equipo bávaro para la próxima temporada.

✅️ ¡OFICIAL! Oliver Kahn, CEO del Bayern Múnich, confirmó la salida de de Robert Lewandowski al Barcelona.



🗣 "Logramos un acuerdo, está cerrado. Sólo resta el contrato. Otros grandes jugadores se han ido y no se nos cayó el mundo. Al contrario, nos suele llevar a más éxitos". pic.twitter.com/HHRM3LylqH — Samuel Vargas (@SVargasOK) July 16, 2022

"Hemos acordado liberar a Robert Lewandowski. Tenemos un acuerdo verbal con el FC Barcelona, ​​el contrato aún está pendiente", aseveró el exportero del campeón germano.



Mientras, el presidente del club, Herbert Hainer, señaló que "es bueno para ambas partes que haya claridad". "Robert se ha ganado nuestro aprecio, lo ha ganado todo con nosotros. Le estamos increíblemente agradecidos", dijo.



Hasan Salihamidzic, director deportivo, también comentó que el atacante polaco había "hecho grandes cosas para el Bayern" y precisó que hablaron "extensamente" con los responsables del Barcelona y aclararon los detalles.



Añadió que el jugador se despidió esta mañana y que le desean "el mayor de los éxitos en su nuevo club".