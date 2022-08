EFE

El árbitro Deniz Aytekin admitió haber recurrido a un truco para disimular que el VAR estaba revisando una jugada y evitar así que los espectadores se impacientaran por la interrupción.



La situación ocurrió en el partido inaugural de la Bundesliga entre el Eintracht Frankfurt y el Bayern que se saldó con una goleada por 1-6 a favor de los bávaros.



"Hubo una situación al comienzo del segundo tiempo en la que se revisó si había habido un penalti. Yo pité saque de esquina y del VAR me dijeron que esperara que tenían que revisar una posible falta en el área", dijo el árbitro a la revista "Kicker".

"Yo no quería que la gente se diera cuenta pues no quería afectar el desarrollo del partido y la atmósfera. Entonces fui a donde se amontonaban los jugadores y le dije a (Dayot) Upamecano que dejara de hacer lo que estaba haciendo", agregó.



Upamecano, sorprendido, le respondió que no había hecho nada.



"Ya sé, pero necesito tiempo", le dijo Aytekin.



Aytekin contó esta historia después de una polémica por una larga revisión de una jugada en el partido Bayern-Wolfsburgo que terminó en la anulación de un gol de Sadio Mané -que hubiera significado el 3-0 para los bávaros- por fuera de juego previo de Thomas Müller.



Según Aytekin, en Alemania, las revisiones se resuelven normalmente más rápidamente que en otras ligas.

¡No lo grites tanto, Sadio! Mané estaba claramente en offside al convertir el 1-0 del Bayern sobre Wolfsburgo. El VAR terminó anulando la conversión.



"En otros países las revisiones duran en promedio entre 15 y 20 segundos más. Pero para los espectadores una revisión de 75 segundos se siente como una eternidad", dijo.



Tras el Bayern-Wolfsburgo el entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, bromeó diciendo que la revisión había necesitado 5 horas y 34 minutos antes de que se pudiera determinar que había habido fuera de juego.



Aytekin, en sus declaraciones a "Kicker" admitió que no siempre es viable recurrir al truco que el utilizó.