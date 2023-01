EFE

El fichaje del centrocampista español Francisco Alarcón "Isco" por el Union Berlín fracasó a última hora, según informaciones del diario "Bild" y la revista "Kicker" que citan tanto fuentes del club como de la representación del jugador.



Las dos partes se responsabilizan mutuamente del fracaso de la operación. "En el desarrollo de las conversaciones tuvimos que constatar que nuestros interlocutores no seguían dispuestos a moverse en el marco que habíamos acordado", citan las fuentes a la agencia Gestifute.



El secretario técnico del Union, Oliver Ruhnert, por su parte, asegura que aunque el club hubiera querido tener a Isco, no podía pasar de ciertos límites que se rebasaron en las últimas conversaciones.



"Nos hubiera gustado tener a Isco. Pero tenemos nuestros límites y estos se traspasaron pese al acuerdo previo. Por eso el fichaje no se realiza", dijo Ruhnert.

Isco and Union Berlin deal, on the verge of collapsing after medical tests in the morning with the German club 🚨⛔️ #DeadlineDay



“Conditions of the deal have changed compared to initial discussions”, as player’s camp tells @PhlipMarq. pic.twitter.com/FF9fg5qaGZ