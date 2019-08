Unión Berlín le propina descalabro al Dortmund

EFE

El Borussia Dortmund encajó este sábado su primera derrota de la temporada al verse sorprendido por el recién ascendido Unión Berlín, que se impuso por 3-1 con un juego disciplinado que terminó por desactivar las posibilidades ofensivas de los dirigidos por Lucien Favre.



Fue uno de esos partidos en los que a uno de los dos equipos casi todo le sale bien y al otro todo le sale mal. El Dortmund sintió la ausencia del belga Axel Witsel, con una lesión muscular, habitual responsable del orden en el centro del campo.



El Dortmund tuvo su primera ocasión clara pronto, en el minuto 5 tras un cambio de frente de Mats Hummels que recibió cerca del área Julian Brandt, a cuyo centro no llegaron Paco Alcácer ni Marco Reus.





Sin embargo, tras esa ocasión, el Dortmund se encontró con dificultades ante un rival rocoso, que le cerraba espacios y que intentaba esporádicamente golpearle en jugadas de contragolpe.



El Dortmund tenía el balón y lo hacía circular y tuvo algunas llegadas, como un remate de Sancho desde fuera del área ligeramente desviado en el minuto 18 y un disparo aaalto de Reus en el 20 tras recibir un balón largo dentro del área.



Pero el Union también generaba llegadas. En una de ellas se produjo un saque de esquina y tras su lanzamiento Mariusz Bülter, cerca del punto penalti, marcó con la pierna derecha.



Hasta ese momento, el Dortmund tenía más del 80 por ciento de posesión de pelota pero el mismo número de remates a puerta que el Unión -cuatro cada equipo- y estaba 1-0 por debajo en el marcador.





Sin embargo, el empate no tardó en llegar. En el minuto 25, a centro de Sancho desde la derecha, Paco Alcácer marcó dentro del área pequeña con el portero ya vencido.



El partido siguió con la misma tónica y con el Unión tratando de cerrar su propia área.



Hacia el final de la primera parte, hubo dos ocasiones para el Dortmund en los pies de Julian Weigl y de Reus.



El Unión, sin embargo, reaccionó en la segunda parte y en el minuto 49 volvió a ponerse con ventaja, otra vez por medio de Bütler, que marcó con un disparo desde fuera del área tras recoger un rebote en un contragolpe.



El Dortmund perdió fluidez en su juego y el Union ganó seguridad después del gol. Los espacios se le fueron haciendo cada vez más pequeños al equipo de Lucien Favre.



El tercer gol de Unión llegó en el minuto 75, después de un saque de esquina que el Dortmund no pudo terminar de sacar de su área. Lo marco Andersson con un remate desde corta distancia.



El juego del Dortmund se fue haciendo más confuso a media que pasaban los minutos. Los pases que no llegaban a su destino empezaron a multiplicarse y las situaciones de área eran prácticamente inexistentes.



El Union se llevó la primera victoria de su historia en la máxima categoría del fútbol alemán justo ante uno de los favoritos