Marcus Thuram protesta a lo Kaepernick por la muerte de George Floyd

El delantero francés del Borussia Mönchengladbach se sumó a las protestas por la muerte de George Floyd, tras celebrar el segundo de los dos goles que anotó este sábado ante el Unión Berlín con la rodilla en tierra y la cabeza baja.

Powerful moment here at Borussia-Park as Marcus Thuram takes the knee after scoring.@borussia_en are now two nil up just before the break.



Watch live now on HD11 📺#beINBundesliga #BMGFCU