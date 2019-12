Hoffenheim remonta y deja tendido al Dortmund

EFE

El Borussia Dortmund pinchó en su visita al Hoffenheim y perdió 2-1 pese al gran partido del marroquí Achraf Hakimi, que volvió a firmar un encuentro excelso sin premio para su equipo, ahora a cuatro puntos del líder, el Leipzig.



El jugador cedido por el Real Madrid fue el mejor del cuadro dirigido por el técnico suizo Lucien Favre. Durante 90 minutos, no paró de subir con criterio por toda la banda y como un martillo pilón provocó multitud de oportunidades para su equipo.





Sin embargo, el Dortmund no aprovechó sus ocasiones y perdió una oportunidad de acercarse al líder, que si gana al Augsburgo este fin de semana, adquirirá una ventaja de siete puntos antes del parón invernal de la Bundesliga. Y todo, por once minutos, los últimos, en los que perdió después de dominar casi todo el encuentro.



En la primera parte, Mario Götze se encargó de abrir el marcador después de aprovechar una asistencia de Achraf, que alcanzó como un torbellino la línea de fondo para ceder a su compañero en bandeja el primer tanto del duelo.



Después, antes del descanso, el Dortmund, a excepción de una falta lanzada por Robert Skov que golpeó en el larguero de su portería, pudo sentenciar el encuentro. Sin embargo, ni Achraf, ni el belga Thorgan Hazard, que se encontró con el palo, pudieron aumentar la renta.



En el segundo acto, el Hoffenheim, ante un rival algo más conservador, consiguió dar la vuelta al marcador con un par de impulsos en los últimos minutos. Primero, el armenio Sargis Adamyan, en el minuto 79, aprovechó un rebote dentro del área para empatar; y, después, el croata Andrej Kramaric, con un cabezazo que precisó de la revisión del VAR para certificar que no había fuera de juego, selló sobre la bocina el destino del Dortmund