El Dortmund arranca la Bundesliga con victoria y doblete de Haaland

EFE

El Borussia Dortmund goleó hoy por 3-0 al Borussia Mönchengladbach con dos goles de Earling Haaland, uno de penalti, y uno de Giovani Reyna en su primer partido de la temporada en la Bundesliga.



Los equipos salieron en plan de presionar y sin darse muchos espacios mutuamente. Ambos procuraban hacer circular la pelota para buscaban superar la primera línea de presión del contrario.



El primer cuarto de hora transcurrió sin ocasiones y sin trabajo para los porteros. La primera llegada se dio en el minuto 22 cuando Eaerling Haaland le ganó un balón dividido a Elvedi y logró llegar al área.







Elvedi, sin embargo, logró atravesar el pie el remate del noruego para ceder a saque de esquina.



En el minuto 31 el Gladbach tuvo una buena llegada en los pies de Jonas Hoffmann. El meta del Dortmund, Roman Bürki, logró parar con el pie el remate de Hoffmann y luego metió el brazo para que el rebote no quedase en los pues de Florian Neuhaus.



En el 35 el Dortmund se fue en ventaja. La jugada se inició con un centro desde la derecha de Emre Can que al final cayó a los pies de Jude Belllingmann que la cedió a la derecha a Giovanni Reyna para que éste definiera de pierna derecha.



Los dos protagonistas de la jugada no han cumplido todavía los 18 años por lo que el primer gol fue una especie de símbolo de la apuesta del Dortmund por los jóvenes.



El Dortmund estuvo a punto de aumentar en el 39, con un cabezazo de Jadon Sancho que tocó el larguero, pero el Gladbach también se acercó al empate en el 42 con un remate desde fuera del área de Steffan Lainer que Bürki desvió a saque de esquina.



No caption needed pic.twitter.com/fLJQe9IqsT — Erling Haaland (@ErlingHaaland) September 19, 2020





En la segunda parte el Dortmund tuvo el mejor comienzo. En el 49 el meta del Gladbach, Yann Sommer, alcanzó a cortar con el pie un centro cerrado de Can que Haaland solo hubiera tenido que empujar al fondo de la red.



Pocos minutos más tarde Axel Witsel y Reyna se asociaron en una jugada de contragolpe y Reyna fue derribado al llegar al área. Haaland asumió el cobro, tras una breve negociación con Jadon Sancho, y marcó. Era el minuto 54.



El tercero llegó en otro contragolpe que se inició con un saque de esquina a favor del Gladbach. Mats Hummels sacó la pelota del área, Sancho recorrió en plena velocidad casi todo el campo y, al llegar al área, la cedió a Haaland que había atravesado la cancha sin pelota y que definió con un remate de zurda.