Doblete de Lewandowski rescata empate para el Bayern

El Bayern no pasó del empate (2-2) en su propio estadio en el partido inaugural de la Bundesliga, que acentuaron las sospechas de que se enfrenta a una temporada que no le será nada fácil.



El Bayern dominó y tuvo ocasiones pero no brilló y al final le faltó pegada para derrotar al equipo capitalino a pesar del acierto del polaco Robert Lewandowski, siempre aliado con el gol.



Benjamin Pavard, que formó la pareja de centrales con Niklas Süle, fue el único de los nuevos fichajes del Bayern que estuvo en la alineación inicial.



Lucas Hernández, a quien el entrenador Niko Kovac quiere darle más tiempo tras su lesión de rodilla, se quedó en el banquillo, lo mismo Jan Fiete Arp, mientras que Ivan Perisic era baja por una sanción que se traía de herencia de la Serie A.

🎙 Niko #Kovac:

"Hubo reparto de puntos; el Hertha tuvo un poco de suerte. Nosotros dominamos y tuvimos las ocasiones. Nuestro equipo intentó ganar durante los 90 minutos, estoy orgulloso de ello".





El Hertha, en cambio, tenía en sus filas a su fichaje estrella, el delantero Dodi Lukebakio, que en la temporada pasada, con el Fortuna Düsseldorf, le marcó tres goles al Bayern en la Allianz Arena.



Las cosas parecieron empezar bien para el Bayern que fabricó jugadas desde ataque desde el primero momento y poco a poco se fue asentando en las proximidades del área del Hertha.



Cuando Robert Lewandowski abrió el marcador en el minuto 24, tras una buena jugada colectiva y a centro de Serge Gnabry, lo que quedaba del partido parecía ser cosa de trámite.



Inmediatamente después del gol el dominio del Bayern pareció aumentar y en el minuto 25 Gnabry y Lewandowski tuvieron cada uno una ocasión de aumentar.



Sin embargo, el Hertha logró volverse a meter al partido. El empate llegó en el minuto 35, como de la nada, con un remate desde lejos de Lukebakio, otra vez maldito para el Bayern, que pegó en otro jugador y descolocó por completo a Manuel Neuer.



Cuatro minutos después Marko Grujic, tras ganarle un balón aéreo a Pavard y combinar con Vedad Ibisevic, ganó el área y puso en ventaja al Hertha.



En el descuento de la primera parte, el Bayern reclamó airadamente un penalti, tras un empujón de Niklas Stark contra Kingsley Coman dentro del área pero el árbitro central, Harms Osmers, que estaba cerca de la jugada, ni siquiera consideró necesario consultar el VAR.



En la segunda parte el Bayern siguió apretando, hubo ocasiones, entre ellas un disparo desde fuera del área de Gnabry que el meta Rube Jarstein tuvo que desviar a saque de esquina en el minuto 56.



En el 59 Lewandowsli empató de penalti, sancionado por el VAR tras una situación menos clara que la que se había producido al final del primer tiempo.



El Bayern insistió pero no le alcanzó. La ausencia de dos jugadores importantes como Javi Martínez y Leon Goretzka que hubieran podido ayudar en determinadas situaciones pesó bastante