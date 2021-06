EFE

Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, tendrá este sábado su última pelea de exhibición ante el puertorriqueño Héctor Camacho Jr., hijo el 'Macho' Camacho.

La batalla ante Camacho se realizará en el estadio Jalisco, ubicado en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, a 535 kilómetros al occidente de la Ciudad de México.



A sus 58 años, Chávez, excampeón mundial en tres divisiones diferentes, tuvo en años recientes varias peleas de exhibición con la intención de recaudar fondos para personas en precariedad y prometió que ésta será la última.



Su rival cuenta con 41 años y es hijo del fallecido excampeón mundial Héctor 'Macho' Camacho, quien en 1992 no pudo arrebatar a Julio César Chávez el título súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo.



Durante la presentación de la pelea realizada el pasado domingo Chávez y Camacho Junior se dieron varios empujones y el mexicano subrayó que se preparó para esta despedida como si se tratara de una pelea profesional.





"Lo estoy haciendo como si fuera una pelea profesional, porque es mi última exhibición. Además, el hijo del 'Macho' va a querer lucirse. Sabemos que es una exhibición, pero a la hora del combate se va a notar como una pelea formal", sentenció.



También en la presentación del combate, Héctor Camacho advirtió a Chávez que la pelea le pesará por su veteranía.



"Usted piensa que es el mismo de antes, el que le ganó al 'Macho' Camacho y eso ya no se puede. Usted ya está viejito, ya no puede ser el mismo que antes era. Lo que hizo fue pasado, eso ya lo hizo, ahora no podrá", aseveró Camacho.



Completarán la función que protagonizan JC Chávez y Héctor Camacho Jr los hijos de la leyenda mexicana, Julio César y Omar Chávez.



Chávez Jr. se medirá al brasileño Anderson Silva, ex campeón de peso medio de artes marciales mixtas, y Omar Chávez peleará ante Ramón "Inocente" Álvarez, hermano Saúl 'Canelo' Álvarez, el mejor boxeador libra por libra del momento.



En dicha función hará su debut en el boxeo profesional Johan Álvarez, 17 años, sobrino del "Canelo", quien pelea en la división superpluma.