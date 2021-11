EFE

La hora de la verdad se acerca para los campeones, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense invicto Caleb Plant dejaron atrás los enfrentamientos dialécticos y de gestos agresivos de cara a la galería y promoción de su pelea por la unificación del título del peso supermediano para estar de acuerdo, que al margen de resultado final será "histórica".

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



Canelo y Plant compartieron el escenario por primera vez este miércoles desde su acalorada conferencia de prensa en septiembre, donde los dos luchadores intercambiaron empujones y golpes de mirada en Los Ángeles.



El ganador del tan esperado enfrentamiento del sábado hará historia como el primer campeón indiscutible de peso súper mediano durante la era de los cuatro cinturones.



"Quiero agradecer a todos por su apoyo y por hacer posible esta pelea. Hemos recorrido un largo camino como profesionales para que esto suceda. Ahora estamos a solo unos días de hacer historia", reiteró Álvarez. "Es tan diferente cuando estás en el ring, así que realmente no tomo nada de nuestro altercado en la primera conferencia de prensa".



Álvarez reiteró que sabe lo que tiene que hacer para imponer su boxeo ante Plant y no tiene ninguna duda que la experiencia le abrirá el camino del triunfo.



"Siempre entreno al 100% y doy mi mejor esfuerzo de cara a adaptarme al estilo de mi oponente. Me gusta la idea de que Caleb (Plant) llega creyendo que ganará esta pelea. Va a hacer que sea más emocionante para los aficionados", señaló Álvarez. "El objetivo es ser un gran peleador de todos los tiempos. No voy a detenerme hasta que haya hecho todo lo posible para alcanzar ese objetivo.



Álvarez, de 31 años, 40 millones de dólares de bolsa ( 34,5 millones de euros), insistió que por su mente no pasa otro resultado que la victoria, el resto de los aspectos le quedan fuera de su alcance y tampoco tiene control.





"El hecho de que pueda hacer historia este fin de semana junto con el piloto de Fórmula Uno Sergio' Checo 'Pérez, es muy motivador para mí. Mi objetivo es hacer de este un fin de semana increíble para México", enfatizó Álvarez. "Mis emociones están bajo control, aunque esté motivado al máximo de convertirme en campeón indiscutible y de hacer historia. Eso es lo que yo quiero. Pero puedo mantener la calma, porque esto es lo que hago siempre".



Álvarez recordó también que "Solo cinco boxeadores masculinos en la historia del boxeo han logrado convertirse en campeones indiscutibles. Quiero ser el sexto. Eso es lo único que tengo en mente y hacer historia".



Por su parte, Plant dijo que lo bueno es que ya queda poco para definir quien será el mejor de los dos y que todo ya estaba dicho y por lo tanto sólo faltaba llevarla adelante y responder sobre el cuadrilátero con el mejor boxeo.



"No queda mucho tiempo ni mucho que decir. Antes de esta pelea, Canelo dijo que los mexicanos no se joden. Es bueno saberlo, porque de donde soy, tampoco nos jodemos y a partir del sábado por la noche el nombre del Caleb Plant será el del campeón indiscutible del peso supermediano".



Luego el campeón invicto estadounidense dijo que para nada quiso ofender a Álvarez en la primera rueda de prensa que ofrecieron en Los Ángeles.



"Creo que los medios lo aprovechan más que nosotros. Ambos hemos estado en peores riñas que esa. Cuando suena la campana, es completamente diferente y ambos seremos dos deportistas que lo daremos todo por conseguir la victoria", enfatizó Plant, de 29 años, que se llevará una bolsa de 10 millones de dólares garantizados (8,6 millones de euros).



"Hasta que Canelo no estuvo en mi división nunca pensé en él, ahora que lo hizo, entonces no tuve ninguna duda que sería mi gran rival", valoró Plant. "Tengo que hacer el trabajo por todos los medios necesarios como siempre ha sucedido tanto dentro como fuera del cuadrilátero".



Plant reiteró que asume no ser el favorito y que no le quieran dar crédito por lo logrado hasta ahora, ya lo había vivido antes.

"De lo que se olvidan los críticos y los que están fuera de mi mundo es que seré yo el que tenga la última palabra con mi boxeo cuando esté subido al cuadrilátero", argumentó Plant. "De haberme guiado por los críticos no estaría ahora mismo aquí con ustedes".



Plant luego exhortó a todos a que viesen la pelea porque al final tendrían la oportunidad de ver en su persona al nuevo e indiscutible campeón unificado del peso supermediano.



Por su parte, los preparados de ambos púgiles, Eddy Reynoso, el hombre de confianza de Álvarez, y Justin Gamber, que trabaja con Plant, aseguraron que sus discípulos habían completado unos campamentos de entrenamientos perfectos y que en el apartado físico llegaban en su mejor condición para hacer frente al gran reto histórico dentro del mundo del boxeo.