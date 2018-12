Una lesión en el codo mermó la actuación de Gilberto Ramírez

Por beIN BOXING

El campeón mundial super mediano de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, el mexicano Gilberto “Zurdo" Ramírez (39-0) defendió una vez más su cinturón al vencer por decisión mayoritaria al estadounidense Jesse "Hollywood" Hart (25-2), en el American Bank Center de Corpus Christi, Texas.

Ramírez hizo una buena labor peleando con sólo una mano por una lesión para imponerse en dos de las tres tarjetas de los jueces y retener su cinturón.

Lo mejor de Ramírez llegó en el round 12, cuando sacó la casta para tomar la mínima ventaja en las tarjetas.

Después de esta victoria el mexicano aseguró que planea moverse a la división de los semipesados, porque enfrenta muchos problemas con el peso super mediano (168 libras).

"Yo sé que gané todos los asaltos. Le gané claramente otra vez", dijo Ramírez. "Me lastimé el codo en el octavo asalto, pero si no me hubiera lastimado el codo, seguro que lo habría noqueado. Voy a subir a las 175. Ya estoy listo para retar a Gvozdyk”, dijo el azteca.