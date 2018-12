Saúl 'Canelo' Alvarez no se confía de Rocky Fielding

Por beIN BOXING

Saúl ‘Canelo’ Alvarez (50-1-2) se reportó listo para enfrentar al campeón super mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, Rocky Fielding (27-1), en lo que será su primera pelea en el Madison Square Garden de New York en las 168 libras.

Ambos contendientes superaron a la báscula y subieron en poco más de 167 libras.

De ganar ese combate, Alvarez podría ingresar al selecto grupo de los mexicanos tricampeones mundiales y estaría engrosando su historia en el boxeo mundial.

“Estoy preparado en un cien por ciento. Esta será una pelea interesante porque voy a una división diferente, estoy entrando a un territorio desconocido para buscar algo muy grande en mi carrera”, dijo Alvarez, quien en septiembre despejó muchas dudas al quitarle el invicto al kazajo Gennady Golovkin.

Enfrente tendrá a un Fielding quien lo supera en estatura y peso, pero que no ha enfrentado aun rival de la talla del mexicano.

“Canelo es un peleador que pocas veces se equivoca, pero que tampoco ha enfrentado a un peleador con mis características. Por eso que esa puede ser mi apuesta. El jugar con su desesperación. Yo tengo más tiempo de descanso. El viene de una guerra con Golovkin, es imposible que llegue a esta pelea con un campamento pleno”, sostuvo el boxeador inglés.

Y aunque se mencionar muchos rivales para este combate, Alvarez se decidió por Fielding tomando en cuenta que busca un nuevo cinturón en su carrera.

“Yo sé lo que quiero en el deporte y no hay enemigo pequeño en el boxeo. La gente puede criticar, puede decir lo que quiera, pero voy a enfrentar a un campeón, a un gran rival. No hay nada que hablar. Soy un deportista de elite y quiero demostrarlo cada vez que me suba al ring”, agregó Alvarez.