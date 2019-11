"Canelo" logra espectacular nocaut y se corona campeón en cuatro categorías

EFE

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez" puso fuera de combate por la vía del nocaut al ruso Sergey Kovalev en el undécimo asalto y le arrebató el título semipesado avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB),.

El mexicano consiguió la victoria a los 2:15 minutos del undédimo asalto de la pelea disputada en el "MGM Grand Garden Arena", en Las Vegas (Nevada).

Álvarez, actual campeón mundial de peso mediano, subió 15 libras y dos divisiones de peso para conseguir su cuarta división y unirse a algunos de los mejores de todos los tiempos del boxeo. El mexicano también se convirtió en el cuarto extitular de peso mediano junior en ganar un cinturón en peso semipesado, una diferencia de 21 libras (de 154 a 175).

Los otros pugilistas que están consagrados en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional son Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns y Mike McCallum.

También se convirtió en el primer boxeador mexicano en ganar títulos en cuatro categorías de peso antes de cumplir los 30 años de edad (29 años y 107 días).

🇲🇽 Hoy nos convertimos en leyenda. Somos 4 veces campeones mundiales.



🇺🇸 Today we became legends. We are 4 times world champions. 🏆🏆🏆🏆 #TeamCanelo pic.twitter.com/x0lAgckL6K