Campeón Mundial, Errol Spence, acusado de conducir alcoholizado

EFE

El campeón mundial de peso welter unificado, Errol Spence Jr., ha sido acusado de conducir en estado de ebriedad, un delito menor de clase B, según un portavoz de la Policía de Dallas.



Spence Jr., estaba ebrio cuando estrelló su auto Ferrari a gran velocidad el jueves pasado, dijo la Policía de Dallas.



Spence Jr., de 29 años de edad, quien como consecuencia del accidente tuvo que ser hospitalizado en cuidados intensivos, y que ya recibió el alta médico, ha sido acusado de conducir en estado de ebriedad.



El peleador, del suburbio DeSoto (Dallas), no llevaba puesto el cinturón de seguridad y fue arrojado del automóvil, que se volcó varias veces en el accidente que se suscitó alrededor de las 3:00 a.m. hora del Centro.





El auto giró a la izquierda sobre la mediana central hacia los carriles hacia el sur antes de voltear y expulsar a Spence.



"El señor Spence fue dado de alta del hospital y tendrá que hacer frente a los cargos", dijo el portavoz de la Policía de Dallas.



Agregó que "en cuanto a obtener la velocidad del vehículo, no la obtendremos, ya que fue un accidente de un solo automóvil sin otros cargos criminales. Por lo tanto, no hay razón para obtener una orden de arresto para sacar la (caja negra) del vehículo".



Spence no sufrió fracturas o huesos rotos, sólo laceraciones faciales y dientes rotos.



Spence tiene marca de 26-0, con 21 nocauts. Por el momento no se desconoce cuánto tiempo estará fuera de acción.