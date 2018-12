Cuba celebra acuerdo para que sus peloteros fichen por la MLB

EFE

El acuerdo que abrió la puerta a la contratación legal de peloteros cubanos por equipos de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) a partir de 2019 fue calificado este miércoles de "histórico" por la Federación Cubana de Béisbol (FCB).



El presidente de la entidad que regula y organiza el deporte nacional de Cuba, Higinio Vélez, afirmó en rueda de prensa que el convenio firmado por la FCB y las MLB constituye una vía "segura y tranquila" para que los peloteros cubanos puedan jugar contratados por equipos de las Ligas Mayores y regresar a la isla.



"Hace años el béisbol cubano es desangrado, en torneos internacionales o mediante vías como el tráfico de personas; a partir de ahora las familias cubanas contarán con un camino seguro para que sus hijos jueguen en la MLB", dijo Vélez sobre las deserciones de peloteros con el fin de jugar en las Grandes Ligas.

Las Mayores y @MLB_PLAYERS han anunciado hoy un acuerdo con la Federación Cubana de Béisbol que proporcionará a los peloteros nacidos en Cuba una manera segura y legal de firmar con un equipos de Las Mayores.



Detalles: https://t.co/V96MNmpAA8 — LasMayores (@LasMayores) December 20, 2018





Horas después del anuncio del acuerdo, Vélez ofreció precisiones sobre el acuerdo, entre ellas, que solo los peloteros cubanos residentes en la isla que están asociados a la Federación de la isla y al campeonato nacional y otras competencias en el país caribeño.



"Este convenio funciona para los jugadores que están contratados y representados por la FCB. Los que ya están fuera no están contratados por la FCB, pero si ellos en algún momento desean insertarse en el béisbol cubano, cuentan con esa posibilidad", dijo.



Afirmó que en este momento hay 34 peloteros en esa situación que juegan en la 58 Serie Nacional de Béisbol en curso.



Añadió que tras tres años de negociaciones, el acuerdo logrado este miércoles es en "igualdad de condiciones y de respeto mutuo".



Explicó que las regulaciones para que un pelotero sea contratado, que en el caso de los jugadores de la categoría "Profesionales FCB", el pelotero tiene que como requisito haber jugado en seis campeonatos nacionales y tener más de 25 años de edad.



"Tenemos que cuidar nuestro campeonato que es nuestro espectáculo principal", subrayó, aunque matizó que si el jugador no cumple esos requisitos puede optar por el contrato de pelotero aficionado, aunque con la desventaja de que tiene un tope en su salario.



Aunque consideró que la Federación cubana liberará todos los años a una cantidad de sus jugadores, advirtió que hay un grupo que estarán "limitados" si han cometido faltas disciplinarias.



Dijo que a partir de este día "feliz" comenzará un trabajo "muy riguroso", porque en Cuba durante largo tiempo solo se ha jugado como aficionados, aunque en estos últimos años algunos peloteros se han insertado bajo contratos en ligas profesionales foráneas.



Anunció el propósito de preparar en Cuba un grupo de representantes de los peloteros de la isla para lo cual la Federación pedirá colaboración al Sindicato de Jugadores de las Grandes Ligas y de las MLB, aunque también pueden tener un agente extranjero, aprobado por la FCB.



Vélez dijo que el acuerdo no solo abre la oportunidad de que los peloteros cubanos jueguen en las Granes Ligas sino también en torneos de otros países como el de la triple A de México, o los de Puerto Rico, Nicaragua o República Dominicana.



El acuerdo, que vencerá el 31 de octubre de 2021, permitirá a los peloteros cubanos firmar contratos en los 30 equipos profesionales de Estados Unidos.



Establece una tarifa de liberación que el club MLB debe a la FCB por firmar a un jugador que se calcula entre el 15% y el 20% del valor total garantizado para los contratos de Grandes Ligas, y el 25% del bono por firmar para los contratos de Ligas Menores.