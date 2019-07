Angelinos de Los Angeles rinden homenaje a Tyler Skaggs

EFE

La muerte del lanzador zurdo Tyler Skaggs, ocurrida ayer, lunes, en Southlake (Texas) dejó conmocionado al mundo del béisbol de las Grandes Ligas y en especial a la familia de su equipo, los Angelinos de Los Angeles, que esta tarde ofrecieron una rueda de prensa para resaltar la figura del joven pelotero fallecido.



El escenario fue el Globe Life Park, el campo de los Vigilantes de Texas, equipo al que ayer tendrían que haber enfrentado los Angelinos en el inicio de una serie de cuatro partidos, que no pudieron comenzar al ser cancelado y aplazado hasta el próximo mes de agosto.



Pero este martes, antes del partido, los Angelinos ofrecieron una rueda de prensa con el propietario, el hispano Arte Moreno, el presidente del club John Carpino, el gerente general Billy Eppler y el piloto del equipo, Brad Ausmus.



Todos ellos flanqueados por dos camisas con el No.45 que vestía Skaggs cuando salía al montículo, Eppler fue el primero en hacer un comentario sobre el joven lanzador fallecido.





"Estas no son circunstancias en las que uno quiere hacer una rueda de prensa", comenzó Eppler. "Ayer perdimos a un miembro de la familia. Fue un compañero, un hermano, un amigo, y más importante que todo eso, fue un esposo y un hijo. Era un joven con muchas cosas por vivir. Ahora perdurará sólo en nuestras mentes y nuestros corazones. Nuestro equipo jamás será el mismo".



Varios jugadores de los Angelinos asistieron a la rueda de prensa para mostrar su apoyo, pero no estuvieron disponibles para hablar con los medios antes del juego del martes contra los Rangers para que pudieran tener algo de privacidad.



Moreno tomó la palabra luego para referirse a Skaggs, quien fue firmado en un principio por los Angelinos en el 2009, cambiado a los Diamondbacks de Arizona en el 2010, y luego enviado de vuelta a Los Angelinos de Anaheim antes de la temporada del 2014.



"No hay palabras para expresar nuestra tristeza", declaró Moreno. "Queremos ofrecer nuestras más sentidas condolencias a la familia Skaggs. Nuestros corazones están con su esposa, Carli. Y seguiremos acompañándola".



Eppler informó que habló con los jugadores y que todos estuvieron de acuerdo en que lo mejor era disputar el juego del martes como estaba pautado.



"No quiero hablar por ellos, pero esto es lo que Tyler hubiera querido", señaló Eppler. "Eso también les va a permitir ir volviendo a su rutina y tener un período en el que se puedan desconectar. Muchos problemas desaparecen cuando se hace el primer pitcheo y hasta que se hace el último out".



Ausmus, visiblemente compungido mientras hablaba sobre Skaggs, estuvo de acuerdo en que lo mejor era disputar el encuentro.



"El primero, fuese hoy o mañana, iba a ser el más duro de todos con la excepción de ayer (el lunes)", valoró Ausmus. "El partido puede ser un refugio para los jugadores. Sentarse en un cuarto de hotel nos les iba a hacer ningún bien".



Ausmus también describió lo que hizo el equipo el lunes después de enterarse de la muerte de Skaggs, quien de acuerdo a la Policía de Southlake fue encontrado muerto el lunes en un cuarto de hotel a las 2:18 p.m., hora local de Texas.



"El equipo se reunió un par de veces", contó Ausmus. "Algunos de los muchachos hablaron. Creo que lo más importante fue que pudimos hablar sobre Tyler y reunirnos un poco con algunas de las historias y algunas de las cosas jocosas que él hacía. Escuchamos su música. Estuvo bien".



El bateador designado de los Angelinos, Shohei Ohtani -quien no es activo en las redes sociales- publicó una declaración el martes.



"Tyler fue un compañero muy cercano desde que llegué a los Angelinos el año pasado", explicó Ohtani. "Las palabras no pueden expresar lo triste que estoy por su muerte. Mi más sentido pésame a su familia".



Mientras, el lanzador zurdo Patrick Corbin le rindió honor a Skaggs al usar el número 45 de Skaggs para su apertura de este martes con los Nacionales de Washington frente a los Marlins de Miami en el Nationals Park.



Corbin y Skaggs fueron seleccionados uno detrás del otro, por los Angelinos, en el 2009. Fueron cambiados juntos a los Diamondbacks en el 2010 y ambos hicieron sus debuts de Grandes Ligas con Arizona en el 2012.



Pese a que las últimas 24 horas han sido de mucho pesar para Corbin, el zurdo quería hacer su salida de este martes y cambiar su usual número 46 por el 45 para rendirle honor a su amigo.



"Subieron juntos", comentó el manejador de los Nacionales, el boricua Dave Martínez. "Era su mejor amigo. (Corbin) tenía mucho pesar (en las últimas horas), pero quería lanzar. Sentía que es lo que tenía que hacer".