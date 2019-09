EFE

La primera jornada de la segunda fase del Mundial de China 2019 resolvió de golpe los cuatro primeros conjuntos de la fase de cuartos de final, ya que las selecciones que venían con pleno de victorias, Argentina, España, Serbia y Polonia, ganaron sus encuentros. Argentina consiguió su pase por la vía rápida, derrotando por 20 puntos a Venezuela (87-67), en un duelo en el que el conjunto albiceleste prácticamente no dio oportunidades a la 'Vinotinto de las alturas', a la que al descanso ya ganaba por trece 38-25 y a la que prácticamente no consintió ni un acercamiento en el marcador. Un gran partido del alero del Real Madrid Gabi Deck (25 puntos y 4 rebotes), con el sempiterno Luis Scola (15 y 6 rebotes) y 12 puntos con 9 asistencias de Facundo Campazzo, fueron suficientes para asegurar el pase a los cuartos de final del conjutnto argentino. En el otro partido del grupo, Polonia aseguró su presencia entre los ocho mejores derrotando por 79-74 a Rusia en un partido en el que estuvo la mayor parte del encuentro por detrás en un duelo muy ajustado -la máxima diferencia rusa fue de 11 puntos (29-40, min 18)- en el que los polacos reaccionaron en el último cuarto. El alero Adam Waczynski (18 puntos) y el escolta Mateusz Ponitka (14 y 9 rebotes) fueron los más destacados del equipo polaco, que se jugará con Argentina el primer puesto el próximo domingo en Foshan. Por su parte, España logró clasificarse a cuartos de final en un sufrido partido contra Italia (67-60) en el que el conjunto español impuso su defensa -el combinado italiano se quedó en un 20 % de acierto en triples y en un 42,2 % de tiros de dos puntos- y se sobrepuso a un mal partido de Marc Gasol (2 puntos y 4 rebotes). Momentos de lucidez de Juancho Hernangómez (16 puntos y 4 rebotes), 15 puntos de Ricky Rubio y 11 de Sergio Llull, así como el apoyo en los rebotes de Willy Hernangómez (4 puntos y 7 capturas) le dieron la clasificación a la selección dirigida por el italiano Sergio Scariolo. Mucho menos sufrimiento, por no decir que ninguno, tuvo Serbia con Puerto Rico, a la que derrotó por 43 puntos (90-47) después de haber roto el partido al descanso (49-26) con 18 puntos y 6 rebotes del ala-pívot Nemanja Bjelica y 14 con 10 rebotes de Nikola Jokic, y en general un duelo plácido que permitió repartir minutos al entrenador Aleksandar 'Sasha' Djordjevic. Los serbios y los españoles disputarán el primer puesto del grupo el domingo en Wuhan, con lo que decidirán su rival de los cuartos de final, que saldrá del grupo de Argentina y Polonia, primero contra segundo. - Resultados de la jornada: Grupo I: Polonia 79 - Rusia 74 Argentina 87 - Venezuela 67 Grupo J: Serbia 90 - Puerto Rico 47 España 67 - Italia 60.