EFE

El canadiense Denis Shapovalov criticó a la organización del torneo de Queen's por no permitir entrenarse en sus instalaciones a mujeres durante la disputa de esa competición.



Shapovalov, que perdió en segunda ronda del torneo y suma cinco derrotas consecutivas, se quejó este viernes de la medida del club, que, ante las limitadas pistas que tiene, solo permite entrenarse a los participantes del torneo.



"Es irónico que el club de tenis de Queen's se llame así por una poderosa y extraordinaria mujer y que aún así se siga discriminando a las mujeres no dejándolas entrenase en el club cuando necesitan prepararse para Wimbledon", dijo Shapovalov en redes sociales.



Una vez eliminados del torneo, Queen's permite a los tenistas seguir entrenándose en las pistas secundarias para preparar Wimbledon, que se juega una semana después. Sin embargo, según la política actual, tenistas que se encuentren ya en Londres para la disputa de Wimbledon no pueden ejercitarse en el club.



Las quejas de Shapovalov llegan un día después de que la ucraniana Marta Kostyuk denunciara la diferencia de premios entre el WTA 500 de Berlín, que reparte algo menos de 100.000 euros a la ganadora, y el ATP 500 de Halle, que premia con 400.000 euros al campeón. "¿De verdad somos tan malas?", se preguntó la ucraniana.