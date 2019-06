Federer: "Estoy en forma y lleno de energía"

EFE



"La victoria es siempre mi objetivo en Halle", dijo este domingo, en la conferencia de prensa previa al torneo el propietario de 18 torneos sobre hierba, líder en títulos en esta superficie.



"Estoy en forma, lleno de energía y me encanta jugar aquí. Y por eso voy a entrar en el torneo con una mentalidad muy positiva", señaló el número tres del mundo, que podría batir su récord personal en uno de sus torneos favoritos, ya que el de Basilea nunca ha ganado un evento 10 veces. "Sería una locura lograrlo", dijo Federer.



"Fue muy bueno llegar a las semifinales en un Grand Slam de nuevo, y sobre todo después de ser mi primera actuación en París en cuatro años", dijo Federer que aseguró que había descansado lo suficiente y se había liberado ya de la fatiga.

"Además, la hierba parece que me sienta bien. Me encanta ese juego intuitivo y agresivo", apuntó Roger. "Los partidos se deciden a menudo por unos pocos intercambios. Siempre tienes que estar bien despierto, y muy concentrado".



No obstante, el suizo reconoció que "la presión es alta" para él también. "La temporada de hierba es muy corta y no hay mucho que hacer respecto a eso, aparte de esta mentalizado punto a punto. Mi enfoque debe ser muy claro, y eso es lo que necesito tener desde el principio, ya que me enfrento a John Millman en la primera ronda, que ha sido muy duro para mí en el pasado", comentó_



Efectivamente, el primer rival de Federer en Halle será el australiano de 29 años John Millman (56 del mundo) al que Federer invitó para entrenar con él el año pasado, antes de la temporada de césped y que luego, en el Abierto de EE.UU. venció al suizo en la segunda ronda, por 3-6, 7-5, 7-6 (7) y 7-6 (3)



"John es siempre un rival extremadamente duro, uno que no te da nada gratis", dijo Roger. "Jugará un buen partido en la primera ronda aquí en Halle. John siempre da el cien por cien en la cancha. Será una verdadera prueba, pero quizá sea eso lo que necesito", aseguró.



"En comparación con los últimos años, he tenido mucho menos tiempo para prepararme para la temporada de hierba", añadió el suizo. "Al no haber jugado antes en tierra (2017 y 2018), tuve mucho más tiempo. No quiero decir que me sienta estresado, pero la transición ha sido más rápida que en los últimos años", advirtió.



"Soy positivo en cuanto a mi gira en tierra. Perdí contra el mejor jugador de tierra batida de la historia (en Roland Garros), así que no hay vergüenza", dijo Federer. "Intenté todo lo que tenía y jugamos en condiciones increíblemente ventosas. Fue realmente un desafío. Pero me encantó jugar contra 'Rafa', incluso en esa situación, y dejé París con una sensación muy positiva".



"La hierba resalta mi fuerza y tal vez esconde mis debilidades", dijo Federer. "Desde ese punto de vista, puedo jugar como quiera, con mis golpes. Cuando te sientes así, tal vez sea lo que Rafa siente en la arcilla", comparó.



"Tengo todas las opciones y cuando las tienes las puedes usar contra diferentes jugadores. Eso te da tal vez ese poco más de margen que necesitas para no meterte en problemas y ganar partidos", dijo el suizo.



En Halle, Federer intentará ampliar su balance de 63 victorias y solo siete derrotas y levantar su primer título allí desde 2017, después de perder ante el croata Borna Coric, en tres mangas, en la final del año pasado.