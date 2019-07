Home Run derby con sabor caribeño

Maria C. Santoro

@CoquitoSantoro

Arrancó la semana de las estrellas de las Grandes Ligas en la ciudad de Cleveland y este lunes es el momento de disfrutar del poder de los bates más importantes en este momento en Las Mayores.

El Progressive Field, casa de los Indios, será testigo del Homerun Derby donde participarán dos promesas latinoamericanas y un caribeño ya conocido, en un formato de eliminatorias directas muy interesante y atractivo.



En un lado del cuadro del festival de jonrones estará Vladimir Guerrero Jr., representando a los Toronto Blue Jays, equipo de la ciudad que lo vio nacer y con quien debutó este año en el “big show”. Este joven dominicano de 20 años es además hijo del “Hall of Fame" Vladimir Guerrero.

En la otra rama tenemos al jardinero venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., quien con 21 años ya está cursando su segunda temporada en la gran carpa. El toletero se convirtió en el 2018 en el Novato del Año de la Liga Nacional, después de un rendimiento superlativo con el madero y su guante.

Es una lucha de poder a poder. Mientras el venezolano fue considerado el prospecto número 1 del 2018, lo mismo ocurrió con el de sangre dominicana en 2019.

Por último, pero no menos importante tendremos a Carlos Santana, el dominicano ya experimentado, será el de casa esta noche cuando enfrente a Pete Alonso, de los Mets de Nueva York.



Así serán los enfrentamientos del evento en el que se tuvo que suplir al actual MVP Christian Yelich a última hora debido a una lesión

Matt Chapman Vs. Vladimir Guerrero Jr.

Alex Bregman Vs. Jou Pederson

Pete Alonso Vs. Carlos Santana

Josh Bell Vs. Ronald Acuña Jr.