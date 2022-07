EFE

Boca Juniors anunció este lunes que el exfutbolista Hugo 'el Negro' Ibarra dirigirá a su plantilla hasta el 31 de diciembre.



Ibarra, quien hasta el miércoles pasado dirigía el equipo reserva de Boca, sucederá en el cargo a otra figura que destacó en el club, Sebastián Battaglia, quien fue destituido a raíz de la eliminación de los octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Corinthians, el pasado martes, en el estadio La Bombonera.



"Estoy muy feliz y contento. Como jugador, dejé todo por esta camiseta, y hoy me toca un rol importante, un desafío muy lindo, de poder estar al frente de este club como entrenador", aseguró en una conferencia de prensa Ibarra, quien hasta el miércoles pasado se desempeñaba como director técnico del equipo reserva de Boca.



El nuevo técnico reconoció que la plantilla está "golpeada" por la eliminación de la Copa Libertadores, pero se comprometió a "dar vuelta a la página rápidamente" para revertir el estado de ánimo actual.



"Todo lo que queda por jugar debemos hacerlo para ganar, nos tenemos que mentalizar de esa manera", dijo Ibarra.



El exfutbolista Jorge Bermúdez, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca, explicó que la entidad quiere tomarse "el tiempo necesario y justo para tomar la mejor decisión a futuro", tras varios días en los que se barajaron los nombres de Martín Palermo o Ricardo Gareca, entre otros.



"Estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho y hoy nos queremos tomar el tiempo necesario y justo para tomar la mejor decisión a futuro. Creemos que es lo mejor de momento para las circunstancias deportivas que se viven en nuestra institución. No nos queremos equivocar", aseguró Bermúdez.



Durante su etapa como futbolista, Hugo Ibarra disputó un total de 323 partidos con Boca a lo largo de once temporadas, en las que marcó once goles como lateral derecho.



El formoseño comenzó su carrera en los banquillos a comienzos del 2020, cuando tomó las riendas del equipo de juveniles de Boca, y posteriormente ocupó el cargo de entrenador del equipo reserva.



Su nombramiento como director interino del Xeneize, hoy ratificado en el cargo, se produjo tras la destitución de Sebastián Battaglia el pasado miércoles, en medio de una crisis de resultados y una ventana de fichajes sin incorporaciones de renombre.



Desde que empezó el mes de junio, Boca Juniors acumula cuatro victorias, dos empates y otras cuatro derrotas, la última de ellas este sábado ante San Lorenzo por 2-1, ya con Ibarra como entrenador.