EFE

Países Bajos se impuso a Georgia por 3-0 con goles de Memphis Depay, Wout Weghorst y Ryan Gravenberch y, a pesar de incurrir en algunas deficiencias en defensa, mostró una imagen mucho más ofensiva que hace cuatro días, cuando empató contra una Escocia plagada de bajas.

La 'Naranja Mecánica' necesitaba una victoria. Especialmente el seleccionador Frank de Boer, duramente criticado en Países Bajos por el sistema de 5-3-2 elegido para los amistosos de preparación para la Eurocopa.

En la primera parte tuvodudas y Georgia, que no está clasificada para el torneo continental, estuvo a punto de marcar. En la segunda, el dominio de los locales fue total. El mejor fue Memphis Depay, por cuyas botas pasaron casi todas las ocasiones importantes, marcó un tanto de penalti y dio dos asistencias. Es lo que en Países Bajos empieza a conocerse como “Depaydencia”.

No obstante, preocupa la defensa. A la baja segura de Virgil van Dijk para la Eurocopa por lesión se unió este domingo la de Matthijs de Ligt, que se retiró el sábado del entrenamiento antes de tiempo por problemas en una ingle y fue descartado por precaución. En su lugar jugaron Daley Blind en la primera parte y Nathan Aké en la segunda.

Georgia se fue a casa sin premio, aunque creó suficientes oportunidades para llegar con un par de goles a su favor al descanso.

El centrocampista neerlandés Marten de Roon cometió pérdidas imperdonables y la zaga local estuvo en general lenta, sobre todo en la primera parte, dejando espacios que una selección más potente no habría desaprovechado.

De Boer volvió a optar por el mismo 5-3-2 que contra Escocia y puso en la portería al veterano guardameta del Ajax Maarten Stekelenburg, el mismo que defendió la portería en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 que Países Bajos perdió ante España.

Con el guardameta del Valencia Jasper Cillessen fuera de la convocatoria holandesa por contagio de COVID-19, el puesto de portero durante la Eurocopa se decidirá entre Stekelenburg y el arquero del Norwich City Tim Krul.

Three goals in two matches - and counting 🔥#NEDGEO pic.twitter.com/V9f8SeYuOx